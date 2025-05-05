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Первым сбил Кинжал над Киевом: Воздушные силы показали оператора ЗРК Patriot

кинджал Міг-31
Фото: Факти ICTV

Воздушные силы ВСУ показали оператора ЗРК Patriot, который два года назад — 4 мая 2023 года — первым в мире сбил российскую гиперзвуковую баллистическую ракету Кинжал в небе над Киевом.

Первым в мире сбил Кинжал

Воин подразделения 96 зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования Центр Дмитрий рассказал, что до начала полномасштабного вторжения РФ был программистом.

— Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый Кинжал в мире, — признался он.

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Дмитрий отметил, что в тот момент они знали об атаке именно баллистикой, однако сначала думали, что это был Искандер.

По его словам, то, что это был Кинжал, подтвердилось только, когда нашли обломки сбитой ракеты. Тогда стало понятно, что РФ обманывала, утверждая, эту ракету невозможно сбить.

Воздушные силы выразили благодарность партнерам за мощную поддержку украинского народа, а воинам-зенитчикам — за высокую обученность, слаженность, ответственность, профессионализм и любовь к своей земле.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
балістична ракета, Война в Украине, Київ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія
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