Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 5 мая превысили 958 тыс. убитыми и ранеными — Генштаб ВСУ
Потери РФ на 5 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 167-е сутки полномасштабной войны достигли 958 070 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 5 мая 2025
- личного состава — около 958 070 (+1260) человек;
- танков — 10 763 (+5);
- боевых бронированных машин — 22 411 (+8);
- артиллерийских систем — 27 370 (+43);
- РСЗО — 1 377 (+1);
- средств ПВО — 1 155;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 335;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34 997 (+137);
- крылатых ракет — 3 196;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 47 250 (+109);
- специальной техники — 3 870.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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