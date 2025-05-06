Почему не приходят платежки за свет: основные причины и что делать

Потребители электрической энергии могут столкнуться с проблемой, когда не приходят платежки за свет.

Что делать, если не получили бумажный счет за электроэнергию и какие могут быть причины — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему не приходят платежки за свет

Отсутствие счетов за потребленную электроэнергию может быть связано с несколькими факторами.

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На горячей линии YASNO объяснили, что бумажные платежки могут не приходить, если по личному счету есть переплата за потребленные услуги. То есть в таком случае счет к оплате равен нулю. После того, как переплата будет исчерпана, квитанции начнут снова поступать.

Если не приходят счета за потребленную электроэнергию, причинами также могут быть:

Отмена бумажных платежек — из-за военного положения и связанных с ним трудностей в логистике, многие энергопоставщики, могли временно прекратить отправку бумажных счетов. Это решение было принято для обеспечения безопасности и эффективности обслуживания клиентов.

Так на сайте YASNO (ООО Киевские энергетические услуги) указано, что в условиях военного положения бумажные платежки за электроэнергию не будут отправляться. Узнать счет и оплатить за свет можно альтернативными способами.

Изменения адресных данных — например, если произошли переименования улиц или изменения номеров домов, это могло привести к некорректной доставки счетов. Также, при заключении договора на электроснабжение без точного адреса, могут возникать трудности с получением платежек.

— например, если произошли переименования улиц или изменения номеров домов, это могло привести к некорректной доставки счетов. Также, при заключении договора на электроснабжение без точного адреса, могут возникать трудности с получением платежек. Технические сбои или ошибки в учетных записях — могут привести к задержкам или отсутствию счетов.

То есть отсутствие платежек может быть связано с неправильным вводом данных или сбоями в системах учета, изменениях адресных данных или не отправке поставщиком услуг.

Что делать, если не приходят платежи за свет

Если вы перестали получать бумажные платежки на свой почтовый адрес, попробуйте воспользоваться одним из приведенных методов.

В частности, оплатить за свет можно:

В кассе отделения банка или на Укрпочте — сообщите кассиру ФИО владельца, номер лицевого счета и адрес. Даже если платежки не поступают, реквизиты поставщика остаются без изменений. Также их можно взять из счетов за предыдущие периоды и внести оплату за свет.

Воспользовавшись онлайн-банкингом (например Приват24) или платежными системами, такими как Portmone, iPay и тому подобное. При вводе лицевого счета будет автоматически отображаться сумма начислений за электроэнергию.

С помощью личного кабинета — большинство энергопоставщиков предоставляют возможность просмотра счетов онлайн. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте вашего поставщика, чтобы проверить наличие счетов и произвести оплату.

Оплатить можно через мобильные приложения или официальные сайты банков. Там можно найти подробную информацию относительно способа оплаты.

С помощью электронных сервисов Viber, Telegram-ботов. В мессенджере, как и в личном кабинете, можно найти сумму к оплате за свет.

Некоторые компании, например YASNO, предлагают получение счетов через или электронную почту.

Если счета не поступают в течение длительного времени, обратитесь в колл-центр вашего энергопоставщика или посетите ближайший сервисный центр для уточнения информации. Специалисты помогут разобраться в ситуации, при необходимости обновят данные, чтобы обеспечить своевременное получение счетов в будущем.

Мы рассказали, что делать, если не получили бумажный счет за электроэнергию. Чтобы избежать проблем с оплатой за свет и задолженности, рекомендуется активно использовать электронные сервисы, ведь в период военного времени бумажные квитанции могут не присылаться энергопоставщиком.

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