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Марина Терюханова, редактор ленты

Почему задерживают субсидии: основные причины и куда обращаться

чому затримують субсидії
Фото: Факти ICTV

С мая в Украине введены некоторые обновления в социальной сфере. Они касаются перерасчета субсидий, пенсий и поддержки внутренне перемещенных лиц.

Факты ICTV узнавали, почему задерживается выплата субсидий и кто может их не получить.

Почему нет выплат по субсидии: основные причины

С 1 мая стартовал новый период субсидий — для неотапливаемого сезона, который продлится до 1 октября. Расчет льготы для большинства граждан, которые уже ее получают, осуществляется автоматически.

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Однако, если в домохозяйстве изменился состав семьи или имущественное положение, необходимо сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней, чтобы избежать потери субсидии. Льгота может быть прекращена из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Итак, если субсидии задерживаются, возможно произошли изменения в составе семьи или имущественное положение, о которых вы не предупредили ПФУ. Вы не получите субсидию, если есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Когда нужно подать документы в ПФУ, чтобы не потерять субсидию:

  • при аренде жилья с самостоятельной оплатой услуг;
  • при наличии зарегистрированных ВПЛ в доме;
  • если фактически проживает меньше человек, чем прописано;
  • если ранее субсидия была назначена в нулевом размере.

Подать заявление можно:

  • лично или по почте в сервисный центр ПФУ;
  • через портал или приложение ПФУ;
  • через портал Дія;
  • в ЦПАУ;
  • через местных уполномоченных.

Если документы подать в мае-июне, субсидия будет начислена с начала неотапливаемого периода.

Льготы для ВПЛ на аренду жилья

С января 2025 года действует новая программа помощи внутренне перемещенным лицам для оплаты аренды жилья. С апреля условия стали еще более выгодными:

  • Субсидия автоматически возобновляется каждые 6 месяцев;
  • Установлена фиксированная доля обязательного платежа — 20% дохода;
  • Выплаты соответствуют актуальным ценам на жилье;
  • Льгота распространяется также на аренду комнаты;
  • Действителен как типовой, так и индивидуально составленный договор аренды;
  • Можно арендовать жилье у юридических лиц;
  • Владелец жилья может добровольно отказаться от налоговой компенсации.

Программа доступна для ВПЛ, которые проживают в определенных регионах и тратят значительную часть дохода на аренду. Оформить договор аренды следует через Пенсионный фонд.

Что делать в случае задержки субсидий

Порядок действий в случае задержки субсидий:

  • Проверить статус в ПФУ. Зайдите на портал электронных услуг ПФУ или в приложение и проверьте, подтверждена ли вам субсидия на текущий период.
  • Обратиться в органы ПФУ. Если нет отображения начислений или статуса субсидии, стоит обратиться лично, по телефону или через электронное обращение.
  • Проверить наличие задолженности. Даже небольшая задолженность за коммунальные услуги может быть причиной остановки выплаты. Стоит получить справки у поставщиков услуг.
  • Переоформить документы. В случаях изменения состава семьи, доходов или адреса нужно оперативно подать новую декларацию и заявление.
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Источник: Минсоцполитики
Соціальні виплати, Субсидии
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