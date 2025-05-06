Почему задерживают субсидии: основные причины и куда обращаться
С мая в Украине введены некоторые обновления в социальной сфере. Они касаются перерасчета субсидий, пенсий и поддержки внутренне перемещенных лиц.
Факты ICTV узнавали, почему задерживается выплата субсидий и кто может их не получить.
Почему нет выплат по субсидии: основные причины
С 1 мая стартовал новый период субсидий — для неотапливаемого сезона, который продлится до 1 октября. Расчет льготы для большинства граждан, которые уже ее получают, осуществляется автоматически.
Однако, если в домохозяйстве изменился состав семьи или имущественное положение, необходимо сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней, чтобы избежать потери субсидии. Льгота может быть прекращена из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Итак, если субсидии задерживаются, возможно произошли изменения в составе семьи или имущественное положение, о которых вы не предупредили ПФУ. Вы не получите субсидию, если есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
Когда нужно подать документы в ПФУ, чтобы не потерять субсидию:
- при аренде жилья с самостоятельной оплатой услуг;
- при наличии зарегистрированных ВПЛ в доме;
- если фактически проживает меньше человек, чем прописано;
- если ранее субсидия была назначена в нулевом размере.
Подать заявление можно:
- лично или по почте в сервисный центр ПФУ;
- через портал или приложение ПФУ;
- через портал Дія;
- в ЦПАУ;
- через местных уполномоченных.
Если документы подать в мае-июне, субсидия будет начислена с начала неотапливаемого периода.
Льготы для ВПЛ на аренду жилья
С января 2025 года действует новая программа помощи внутренне перемещенным лицам для оплаты аренды жилья. С апреля условия стали еще более выгодными:
- Субсидия автоматически возобновляется каждые 6 месяцев;
- Установлена фиксированная доля обязательного платежа — 20% дохода;
- Выплаты соответствуют актуальным ценам на жилье;
- Льгота распространяется также на аренду комнаты;
- Действителен как типовой, так и индивидуально составленный договор аренды;
- Можно арендовать жилье у юридических лиц;
- Владелец жилья может добровольно отказаться от налоговой компенсации.
Программа доступна для ВПЛ, которые проживают в определенных регионах и тратят значительную часть дохода на аренду. Оформить договор аренды следует через Пенсионный фонд.
Что делать в случае задержки субсидий
Порядок действий в случае задержки субсидий:
- Проверить статус в ПФУ. Зайдите на портал электронных услуг ПФУ или в приложение и проверьте, подтверждена ли вам субсидия на текущий период.
- Обратиться в органы ПФУ. Если нет отображения начислений или статуса субсидии, стоит обратиться лично, по телефону или через электронное обращение.
- Проверить наличие задолженности. Даже небольшая задолженность за коммунальные услуги может быть причиной остановки выплаты. Стоит получить справки у поставщиков услуг.
- Переоформить документы. В случаях изменения состава семьи, доходов или адреса нужно оперативно подать новую декларацию и заявление.