Почему задерживают субсидии: основные причины и куда обращаться

С мая в Украине введены некоторые обновления в социальной сфере. Они касаются перерасчета субсидий, пенсий и поддержки внутренне перемещенных лиц.

Факты ICTV узнавали, почему задерживается выплата субсидий и кто может их не получить.

Почему нет выплат по субсидии: основные причины

С 1 мая стартовал новый период субсидий — для неотапливаемого сезона, который продлится до 1 октября. Расчет льготы для большинства граждан, которые уже ее получают, осуществляется автоматически.

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Однако, если в домохозяйстве изменился состав семьи или имущественное положение, необходимо сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней, чтобы избежать потери субсидии. Льгота может быть прекращена из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Итак, если субсидии задерживаются, возможно произошли изменения в составе семьи или имущественное положение, о которых вы не предупредили ПФУ. Вы не получите субсидию, если есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Когда нужно подать документы в ПФУ, чтобы не потерять субсидию:

при аренде жилья с самостоятельной оплатой услуг;

при наличии зарегистрированных ВПЛ в доме;

если фактически проживает меньше человек, чем прописано;

если ранее субсидия была назначена в нулевом размере.

Подать заявление можно:

лично или по почте в сервисный центр ПФУ;

через портал или приложение ПФУ;

через портал Дія;

в ЦПАУ;

через местных уполномоченных.

Если документы подать в мае-июне, субсидия будет начислена с начала неотапливаемого периода.

Льготы для ВПЛ на аренду жилья

С января 2025 года действует новая программа помощи внутренне перемещенным лицам для оплаты аренды жилья. С апреля условия стали еще более выгодными:

Субсидия автоматически возобновляется каждые 6 месяцев;

Установлена фиксированная доля обязательного платежа — 20% дохода;

Выплаты соответствуют актуальным ценам на жилье;

Льгота распространяется также на аренду комнаты;

Действителен как типовой, так и индивидуально составленный договор аренды;

Можно арендовать жилье у юридических лиц;

Владелец жилья может добровольно отказаться от налоговой компенсации.

Программа доступна для ВПЛ, которые проживают в определенных регионах и тратят значительную часть дохода на аренду. Оформить договор аренды следует через Пенсионный фонд.

Что делать в случае задержки субсидий

Порядок действий в случае задержки субсидий:

Проверить статус в ПФУ. Зайдите на портал электронных услуг ПФУ или в приложение и проверьте, подтверждена ли вам субсидия на текущий период.

Обратиться в органы ПФУ. Если нет отображения начислений или статуса субсидии, стоит обратиться лично, по телефону или через электронное обращение.

Проверить наличие задолженности. Даже небольшая задолженность за коммунальные услуги может быть причиной остановки выплаты. Стоит получить справки у поставщиков услуг.

Переоформить документы. В случаях изменения состава семьи, доходов или адреса нужно оперативно подать новую декларацию и заявление.

Источник : Минсоцполитики

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