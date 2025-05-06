Green card: как самостоятельно проверить статус заявки

Ежегодно тысячи украинцев участвуют в лотерее Diversity Visa, известной как Green Card, которая предоставляет шанс получить право на постоянное проживание и работу в США. Участники, которые подавали заявки, могут проверить свой статус на официальном сайте программы.

Как проверить лотерею грин кард и узнать получил ли выигрыш — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое Green Card: основные моменты

Green Card (Permanent Resident Card или Форма I-551) — это документ, подтверждающий статус постоянного резидента США.

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Владельцы такой визы имеют право:

работать и проживать в любом штате США;

свободно въезжать и выезжать из страны;

учиться в американских учебных заведениях по сниженной стоимости;

получать определенные социальные льготы после нескольких лет проживания.

Срок действия Green Card составляет 10 лет с возможностью продления на такой же срок, при условии соблюдения установленных правил.

Green Card: когда проверять результаты и какие дальнейшие действия

Результаты розыгрыша Diversity Visa (DV) на 2026 год стали доступны с 3 мая 2025 года. Все, кто подавал заявки осенью 2024 года могут проверить, были ли они одобрены. Это можно сделать до 30 сентября 2026 года.

С 1 октября 2025 года до конца сентября 2026 года Государственный департамент США ежемесячно будет организовывать собеседования для отобранных участников DV-лотереи. Порядковые номера победителей, которые будут вызваны на собеседование в ближайший месяц, публикуются в Visa Bulletin.

Чем меньше кейс-номер, тем раньше вы сможете получить приглашение. Уведомление о дате собеседования обычно приходит примерно за полтора месяца до его проведения. За это время необходимо обязательно пройти медицинский осмотр.

В случае положительного результата собеседования и утверждения визы паспорт остается в посольстве для вклеивания иммиграционной визы. В течение следующих 3-5 рабочих дней на указанную электронную почту поступит сообщение о доставке документов, после чего их можно будет забрать.

Как проверить результаты Green card: инструкция

Проверяйте результаты только на официальном сайте, чтобы избежать мошенничества.

Чтобы узнать, выиграли ли вы в лотерее, следуйте следующим шагам:

Перейдите на официальный сайт программы dvprogram.state.gov

Нажмите кнопку Check Satus, то есть проверить статус.

Введите Confirmation Number (16-значный код, который присылался при подаче заявки). Если вы потеряли персональный код, то, к сожалению, проверить статус заявки будет невозможно.

Укажите вашу фамилию (без имени) на английском языке и год рождения.

Пройдите проверку безопасности (CAPTCHA) и нажмите Submit.

Если вы увидите сообщение: You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year…, это означает, что вы были отобраны для дальнейшего участия в программе.

Если появится сообщение HAS NOT BEEN SELECTED, ваша заявка не была отобрана в этот раз. Однако, рекомендуется проверить статус позже, поскольку возможны дополнительные отборы.

Обратите внимание, что все победители должны получить визу до 30 сентября 2026 года. Позже получить документ будет невозможно.

Green card: как проверить статус заявки и узнать о выигрыше:

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