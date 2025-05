Green card: как самостоятельно проверить статус заявки

Ежегодно тысячи украинцев участвуют в лотерее Diversity Visa, известной как Green Card, которая предоставляет шанс получить право на постоянное проживание и работу в США. Участники, которые подавали заявки, могут проверить свой статус на официальном сайте программы.

Как проверить лотерею грин кард и узнать получил ли выигрыш — читайте в материале Фактов ICTV.

Green Card (Permanent Resident Card или Форма I-551) — это документ, подтверждающий статус постоянного резидента США.

Владельцы такой визы имеют право:

Срок действия Green Card составляет 10 лет с возможностью продления на такой же срок, при условии соблюдения установленных правил.

Результаты розыгрыша Diversity Visa (DV) на 2026 год стали доступны с 3 мая 2025 года. Все, кто подавал заявки осенью 2024 года могут проверить, были ли они одобрены. Это можно сделать до 30 сентября 2026 года.

С 1 октября 2025 года до конца сентября 2026 года Государственный департамент США ежемесячно будет организовывать собеседования для отобранных участников DV-лотереи. Порядковые номера победителей, которые будут вызваны на собеседование в ближайший месяц, публикуются в Visa Bulletin.

Чем меньше кейс-номер, тем раньше вы сможете получить приглашение. Уведомление о дате собеседования обычно приходит примерно за полтора месяца до его проведения. За это время необходимо обязательно пройти медицинский осмотр.

В случае положительного результата собеседования и утверждения визы паспорт остается в посольстве для вклеивания иммиграционной визы. В течение следующих 3-5 рабочих дней на указанную электронную почту поступит сообщение о доставке документов, после чего их можно будет забрать.

Проверяйте результаты только на официальном сайте, чтобы избежать мошенничества.

Чтобы узнать, выиграли ли вы в лотерее, следуйте следующим шагам:

Если вы увидите сообщение: You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year…, это означает, что вы были отобраны для дальнейшего участия в программе.