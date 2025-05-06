Работников держит смысл и доверие: Оксана Журович о вызовах бизнеса во время войны

В мирное время работников удерживали заработной платой. В военное время для этого нужны смыслы, доверие и пример лидера.

CEO международного медиаагентства OMD Optimum Media Ukraine Оксана Журович рассказала Forbes, как изменилась корпоративная культура в стране, где ежедневно приходится принимать сверхсложные решения, а также как создать эффективную среду во время войны.

Как изменилась корпоративная культура в Украине

— Крепкая команда рождается там, где есть четкая этика, социальная ответственность и лидер, которому веришь, — отметила Журович.

По ее словам, если еще три года назад решающим фактором при выборе компании для многих работников могла быть исключительно заработная плата, то теперь полномасштабная война в корне изменила приоритеты.

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По мнению CEO OMD Optimum Media, компания должна иметь сильного лидера, создать эффективную среду, демонстрировать социальную ответственность и формировать с сотрудниками общие ценности, чтобы привлечь и удержать талантливых людей.

Оксана Журович убеждена, что только так у компаний появляется шанс создать, а также сохранить сильную и мотивированную команду.

— Лидер должен видеть ценность в изменчивом. Принимать решения не только на основе прибыли, но и совести. Быть смелым, даже в неопределенности. Даже в хаосе у лидера должен звучать голос — тот, который держит команду, — считает она.

Журович утверждает, что сегодня побеждают не самые сильные, а самые человечные и честные.

Она обратила внимание, что сейчас мир изменился, поэтому гибкое мышление, постоянная рефлексия и человечность дают возможность удержать правильный курс, а также сохранить необходимых специалистов.

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