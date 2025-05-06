Профильный комитет ВР поддержал ратификацию соглашения Украины и США о недрах
Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики поддержал ратификацию соглашения между Украиной и США о недрах, приняв его в первом чтении и в целом.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения по недрам
По словам депутата, в текст решения комитета было добавлено уточнение:
- Любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить этому соглашению.
- Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Железняк отметил, что голосование по ратификации в парламенте запланировано на 8 мая.
Напомним, министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о сотрудничестве в сфере минералов.
2 мая Кабинет министров направил в Верховную Раду на ратификацию соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США.
В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует соглашение с американской стороной до 8 мая.