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Ирина Гамалий, редактор сайта

Профильный комитет ВР поддержал ратификацию соглашения Украины и США о недрах

Зеленський
Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики поддержал ратификацию соглашения между Украиной и США о недрах, приняв его в первом чтении и в целом.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения по недрам

По словам депутата, в текст решения комитета было добавлено уточнение:

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  • Любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить этому соглашению.
  • Это соглашение действует на всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Железняк отметил, что голосование по ратификации в парламенте запланировано на 8 мая.

Напомним, министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о сотрудничестве в сфере минералов.

2 мая Кабинет министров направил в Верховную Раду на ратификацию соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует соглашение с американской стороной до 8 мая.

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