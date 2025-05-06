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Потери РФ на 6 мая: ликвидировано 1430 оккупантов и шесть десятков артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 6 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1430 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 168-е сутки полномасштабной войны превысили 959 тыс.

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Потери РФ на 6 мая 2025

  • личного состава – около 959 500 (+1 430);
  • танков – 10 766 (+3);
  • боевых бронированных машин – 22 416 (+5);
  • артиллерийских систем – 27 431 (+61);
  • реактивных систем залпового огня – 1 378 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 155;
  • самолетов – 372;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145);
  • крылатых ракет – 3 196;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103);
  • специальной техники – 3 873 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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