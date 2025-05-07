Пособие по безработице назначается с первого дня после подачи соответствующего заявления и приобретения статуса безработного.

Минимальное пособие по безработице в 2025 году составляет:

1500 грн — выплачивается лицам до 35 лет, не имеющим страхового стажа, а также лицам, которые были уволены за нарушение трудового законодательства;

3600 грн — выплачивается лицам, которые не имели 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного; временно перемещенным людям, которые также не имеют документов о страховом стаже; лицам, которые работали менее 7 месяцев перед приобретением статуса безработного.

Максимальный размер пособия по безработице не должен превышать 8 000 грн.

Почему бывает задержка выплат по безработице и что делать в таком случае, куда обращаться в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему не приходят выплаты из центра занятости: причины

Общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы осуществляется согласно Закону Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы № 1533-III от 02 марта 2000 года.

В 2025 году некоторые граждане могут сталкиваться с задержками выплат пособия по безработице. Это может быть вызвано как общегосударственными факторами, так и индивидуальными обстоятельствами.

Почему задерживают выплаты по безработице:

Сокращение сроков выплат — во время военного положения сроки выплат пособия по безработице были сокращены. В частности, для большинства категорий граждан выплаты ограничены 90 календарными днями, а для лиц предпенсионного возраста — до 360 дней. После завершения этого срока выплаты прекращаются.

Приоритетное финансирование военных нужд — в связи с военным положением государственный бюджет Украины направляет значительную часть средств на оборонные нужды. Это может приводить к временным задержкам в финансировании социальных выплат, включая пособие по безработице. Министерство социальной политики отмечает, что социальные выплаты

Невыполнение обязанностей безработного — для получения регулярных выплат безработный должен соблюдать определенные требования, в частности:

появляться в центр занятости в назначенные дни; сообщать о форс-мажорных обстоятельствах, которые делают невозможным посещение центра занятости; вовремя извещать о трудоустройстве; соблюдать рекомендации по трудоустройству.

Технические и организационные проблемы — задержка выплат может возникать из-за технических сбоев в системах учета или из-за ошибок в документах.

Также возможны задержки из-за проверки правдивости поданных сведений безработным человеком.

Когда прекращаются и откладываются выплаты по безработице

Согласно статье 31 выше упомянутого закона, в случае несоблюдения установленных требований может быть отложение, приостановление, задержка выплат по безработице, а также сокращение ее продолжительности.

Прекращают выплату пособия по безработице:

после завершения предусмотренного периода выплат;

в случае снятия с учета как безработного (статья 45 Закона Украины О занятости населения

Приостановление выплат пособия по безработице может произойти, если женщина, имеющая статус безработной, получает пособие по беременности и родам.

Отсрочивание выплат может быть в случае, если человек после увольнения получает выходное пособие или другие компенсационные выплаты. На это время начисление пособия по безработице откладывается.

Если эти выплаты были осуществлены единовременно, тогда выплата пособия откладывается не более чем на 30 дней. В случае если выплаты предоставляются ежемесячно — пособие откладывается до завершения таких выплат.

Пособие по безработице может быть сокращено:

на 30 дней, если лицо уволилось по собственному желанию без уважительных причин или по соглашению сторон;

на 60 дней, если увольнение произошло за определенными нарушениями трудовой дисциплины, предусмотренными в законодательстве;

на 90 дней, если лицо скрыло факт трудоустройства или получения дохода при получении помощи;

на 15 дней, если безработный игнорирует рекомендации по трудоустройству;

на 30 дней, если была перерегистрация после потери статуса из-за неявки без уважительной причины более 30 дней.

Выплаты по безработице временно останавливаются:

В случае проверки достоверности данных, представленных для назначения пособия (до 15 рабочих дней). Если основания для приостановления не подтверждаются, выплату возобновляют с даты остановки. Если человек участвует в общественных работах, временном трудоустройстве или в общественно полезных работах в условиях военного положения. После завершения таких работ выплаты возобновляются.

Куда обращаться, если не приходят выплаты из центра занятости

В случае возникновения задержек выплат по безработице стоит связаться с центром занятости, выяснить причину и своевременно принимать необходимые меры для разрешения ситуации.

В частности:

Проверьте срок действия выплат — уточните, не завершился ли срок, на который была назначена помощь. Если да, нужно обратиться в центр занятости для получения консультации о возможности продления выплат.

Свяжитесь с карьерным консультантом — если вы не получили выплату, обратитесь к своему специалисту в центре занятости. Возможно, нужно обновить информацию или предоставить дополнительные документы.

Также можно позвонить на горячую линию Государственной службы занятости по номеру 0 800 600 288 для получения консультации. Регулярно проверяйте официальные сайты и страницы центров занятости для получения актуальной информации о начислении выплат.

Итак, задержка выплат по безработице в Украине в 2025 году может быть вызвана различными факторами, включая приоритетность военных расходов, сокращением сроков выплат, нарушением условий получения помощи, а также из-за технических проблем. В случае возникновения задержек важно вовремя принимать необходимые меры для разрешения ситуации.

Источник: Правительственный контактный центр

