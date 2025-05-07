Когда начинается вступительная кампания в Польше в 2025 году
Польша остается популярным направлением для украинских абитуриентов, которые стремятся получить качественное европейское образование. Вступительная кампания в этой стране имеет свои особенности, в частности относительно сроков подачи документов.
Когда начинается вступительная кампания в Польше 2025: сроки
В большинстве универстетов Польши прием заявок происходит дважды в год — в летний и зимний периоды.
Летнее поступление стартует с 1 октября 2024 года. Прием документов в государственные университеты продолжается до конца июня 2025 года. В частных вузах этот срок обычно длиннее. Подать документы можно до 20 сентября 2025 года (при наличии свободных мест). Начало учебного года в таком случае происходит с 1 октября.
Зимний набор длится с 1 сентября до 31 января. В этом случае студенты начинают обучение 1 марта. Обучение происходит на степень магистра, в некоторых ВУЗах на бакалавра.
Стоит отметить, что в Польше высшие учебные заведения могут самостоятельно менять правила вступительной кампании. В частности отсрочивать или изменять сроки или требования по подаче документов.
Конкретные условия поступления следует смотреть на официальном сайте определенного высшего учебного заведения.
Например:
- Университет Варшавы — регистрация продлится с 6 июня по 10 июля 2025 года.
- Варшавская политехника — начало регистрации с мая 2025 года до 21 июля 2025 года.
- Университет Лодзи — регистрация длится с 7 мая по 10 июля 2025 года.
- Университет Вроцлава — регистрация начинается 3 марта 2025 года и длится для большинства программ до 31 авг.
Учебный год в Польше обычно стартует с начала октября и длится два семестра (10 месяцев).
В частности:
- осенний семестр — длится с 1 октября до конца февраля;
- весенний семестр — длится с 1 марта до конца июня.
Вступительная кампания в Польше 2025: что нужно для регистрации
Процесс поступления в польские университеты обычно проходит через онлайн-систему IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
Для регистрации необходимо:
- Создать учетную запись и зарегистрироваться в системе IRK соответствующего университета.
- Заполнить анкету, внести личные данные и выбрать желаемую программу обучения.
- Подготовить и загрузить необходимые документы. В большинстве случаев понадобится:
- аттестат о полном общем среднем образовании или диплом бакалавра (в зависимости от уровня программы);
- сертификат о знании английского языка (например, IELTS, TOEFL, PTE Academic, Duolingo), необходимый если программа преподается на английском;
- копия паспорта;
- мотивационное письмо и рекомендации (при необходимости);
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний к обучению;
- фотографии паспортного формата;
- подтверждение оплаты регистрационного сбора (сумма сбора может варьироваться от €20 до €50, в зависимости от университета).
Обратите внимание! Некоторые университеты могут требовать прохождения собеседования или вступительного экзамена.
После оценки документов и прохождения необходимых испытаний, университет сообщит о результатах отбора.
Время рассмотрения документов зависит от конкретного университета. Каждый ВУЗ в Польше устанавливает собственные сроки проверки заявлений и материалов абитуриентов.
В государственных учебных заведениях этот процесс обычно занимает больше времени, чем в частных. В среднем, подтверждение о зачислении можно ожидать в течение 2-4 недель.