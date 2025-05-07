Когда начинается вступительная кампания в Польше в 2025 году

Польша остается популярным направлением для украинских абитуриентов, которые стремятся получить качественное европейское образование. Вступительная кампания в этой стране имеет свои особенности, в частности относительно сроков подачи документов.

Когда начинается вступительная кампания в Польше 2025: сроки

В большинстве универстетов Польши прием заявок происходит дважды в год — в летний и зимний периоды.

Летнее поступление стартует с 1 октября 2024 года. Прием документов в государственные университеты продолжается до конца июня 2025 года. В частных вузах этот срок обычно длиннее. Подать документы можно до 20 сентября 2025 года (при наличии свободных мест). Начало учебного года в таком случае происходит с 1 октября.

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Зимний набор длится с 1 сентября до 31 января. В этом случае студенты начинают обучение 1 марта. Обучение происходит на степень магистра, в некоторых ВУЗах на бакалавра.

Стоит отметить, что в Польше высшие учебные заведения могут самостоятельно менять правила вступительной кампании. В частности отсрочивать или изменять сроки или требования по подаче документов.

Конкретные условия поступления следует смотреть на официальном сайте определенного высшего учебного заведения.

Например:

Учебный год в Польше обычно стартует с начала октября и длится два семестра (10 месяцев).

В частности:

осенний семестр — длится с 1 октября до конца февраля;

весенний семестр — длится с 1 марта до конца июня.

Вступительная кампания в Польше 2025: что нужно для регистрации

Процесс поступления в польские университеты обычно проходит через онлайн-систему IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Для регистрации необходимо:

Создать учетную запись и зарегистрироваться в системе IRK соответствующего университета.

Заполнить анкету, внести личные данные и выбрать желаемую программу обучения.

Подготовить и загрузить необходимые документы. В большинстве случаев понадобится:

аттестат о полном общем среднем образовании или диплом бакалавра (в зависимости от уровня программы); сертификат о знании английского языка (например, IELTS, TOEFL, PTE Academic, Duolingo), необходимый если программа преподается на английском; копия паспорта; мотивационное письмо и рекомендации (при необходимости); медицинская справка об отсутствии противопоказаний к обучению; фотографии паспортного формата; подтверждение оплаты регистрационного сбора (сумма сбора может варьироваться от €20 до €50, в зависимости от университета).

Обратите внимание! Некоторые университеты могут требовать прохождения собеседования или вступительного экзамена.

После оценки документов и прохождения необходимых испытаний, университет сообщит о результатах отбора.

Время рассмотрения документов зависит от конкретного университета. Каждый ВУЗ в Польше устанавливает собственные сроки проверки заявлений и материалов абитуриентов.

В государственных учебных заведениях этот процесс обычно занимает больше времени, чем в частных. В среднем, подтверждение о зачислении можно ожидать в течение 2-4 недель.

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