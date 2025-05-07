Комитет рекомендует Раде ратифицировать соглашение о недрах в новой редакции: что изменилось

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вновь рассмотрел законопроект о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах, полезных ископаемых и редкоземельных металлах и рекомендовал парламенту принять с дополнениями комитета.

Об этом сообщил председатель комитета Александр Мережко из фракции Слуга народа.

Ратификация соглашения о полезных ископаемых

— Мы вернулись к вопросу и рекомендовали Верховной Раде принять новый текст закона о ратификации, — сказал Мережко.

В текст законопроекта включили предложение депутата от Батькивщины Григория Немыри.

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По словам Мережко, внесенные изменения носят редакционный характер и существенно не влияют на нормативное содержание закона о ратификации. Эти изменения должны увеличить количество голосов депутатов из разных фракций.

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк также отметил, что внесенные изменения ни на что не влияют, ведь не содержат никаких нормотворческих функций — просто дают собрать больше голосов.

Рассмотрение законопроекта № 0309 о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления в Верховной Раде запланировано на четверг.

Сопредседатель фракции Евросолидарность и член комитета Ирина Геращенко рассказала, что к соглашению о создании инвестиционного фонда добавили преамбулу.

В ней отмечается, что на момент ратификации соглашения между правительствами Украины и США о создании инвестиционного фонда восстановления Верховная Рада не получила текст соглашения об ограниченном партнерстве и других соглашений.

— Верховная Рада отмечает, что ратификация соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами, — написала Ирина Геращенко.

Любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации соглашения между правительствами, не могут выходить за пределы положений этого соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им, говорится в преамбуле.

В ночь на 1 мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам. Документ предстоит ратифицировать Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что с ратификацией соглашения о недрах у парламентариев не будет проблем.

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