Соглашение о недрах с США: Качка рассказал, что было самым сложным в документе

В апреле украинская сторона фактически начала работу над конкретным текстом соглашения о недрах. А один из раундов переговоров с США непрерывно длился более 20 часов, но не это было самым сложным в документе.

Об этом в интервью Суспільному рассказал заместитель главы Минэкономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, который был участником переговоров с США по соглашению о недрах.

Соглашение о недрах с США: участник переговоров раскрыл детали

По его словам, это была интенсивная работа, поскольку политический контекст привлечения США к поддержке Украины в войне, а также политические приоритеты администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа очень сжимали время.

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— Само соглашение мы впервые увидели за 70 дней до подписания, а реальная работа над конкретным текстом началась фактически в апреле. Один из раундов переговоров длился более 20 часов, без перерывов, — сказал Качка.

Он отметил, что самой сложной была “архитектура” соглашения, поскольку идея американцев создать инвестиционный фонд с использованием прав штатов Делавэр и Нью-Йорк не до конца вписывается в рамки работы правительств обеих стран.

— Такой формат уместен в корпоративном мире. Но нам удалось отделить все, что касается Украины как государства, в межправительственном соглашении, которое подписали 30 апреля и подали на ратификацию в Верховную Раду.

Корпоративную составляющую же урегулируют соглашениями между Агентством по вопросам развития государственно-частного партнерства и американской корпорацией Development Finance Corporation, которые совместно создают фонд, — пояснил он.

Ранее Качка отмечал, что подписанное Украиной и Соединенными Штатами соглашение о недрах является наиболее взаимовыгодным и правильным вариантом документа.

Напомним, что в ночь на 1 мая по киевскому времени Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

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