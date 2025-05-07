В Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд соглашения о недрах

Украина будет вносить половину выплат от рент на добычу полезных ископаемых в инвестиционный фонд восстановления соглашения о недрах и редкоземельных металлах, а Соединенные Штаты внесут стартап-средства для запуска фонда.

Об этом в интервью Суспільному рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка.

Финансирование инвестиционного фонда восстановления

По словам Тараса Качки, решение об инвестициях из фонда будут принимать украинские и американские менеджеры.

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— Фонд — это не какая-то организация, куда наймут людей, которые будут чем-то управлять. Есть украинское Агентство по вопросам развития государственно-частного партнерства и американская корпорация DFC. Обе — государственные образования, между ними создаются права и обязанности, определяющие, как формируются взносы, распределяется прибыль, — сообщил заместитель министра экономики.

Военная помощь от США тоже будет зачисляться в фонд как инвестиция.

По словам Тараса Качки, размер взносов сторон будет создавать преференции в распределении прибыли. Полученные деньги фонд может инвестировать как в добычу полезных ископаемых, так и в инфраструктуру, восстановление не ранее чем через 10 лет после начала его функционирования, подчеркнул замминистра.

Украина будет вносить в инвестиционный фонд доходы от “спящих” лицензий на добычу полезных ископаемых — “спящие” лицензии уже выданы, но не активированы на добычу.

— Если в течение 10 лет не используется та или иная лицензия, которая может работать в промышленных целях, мы заинтересованы в том, чтобы ее выдали заново и она приносила прибыль как Украине, так и фонду, — отметил Тарас Качка.

Споры между сторонами соглашения будут решать консультациями — судебное урегулирование не является приемлемым для межправительственных соглашений, подчеркнул Тарас Качка.

— Мы говорим о гарантиях, которые действуют, пока есть согласие между сторонами. И заставить, например, предоставлять налоговые преференции через арбитраж, если мы что-то нарушаем, не эффективно. Но на корпоративном уровне будут действовать конкретные процедуры арбитражного разбирательства, чтобы не зависеть от национальных судов ни США, ни Украины, — пояснил заместитель министра экономики.

1 мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что благодаря соглашению о полезных ископаемых появится возможность привлекать больше инвестиций в украинскую экономику.

Источник : Суспільне

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