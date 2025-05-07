В соглашении о недрах нет разделения территорий Украины на оккупированные или неоккупированные — Качка

В соглашении между США и Украиной о недрах, полезных ископаемых и редкоземельных металлах нет разделения украинских территорий на оккупированные и неоккупированные. Киев не обсуждал с Белым домом этот вопрос.

Об этом в интервью Суспільному рассказал заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, который принимал участие в переговорах с США по соглашению о недрах.

В соглашении нет разделения территорий Украины

— Мы не делили территории на оккупированные и неоккупированные. В преамбуле написано, что мы говорим обо всей территории Украины, поэтому здесь нет дискуссии, — сказал Тарас Качка.

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Где именно операционно будет действовать Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, создание которого предусматривает подписанный документ, тоже еще не обсуждали.

— Это вопрос следующих этапов создания фонда, но в принципе, он не был противоречивым. На самом деле здесь общее понимание, что территориальная ценность Украины уважается. Оккупация Россией является фактом, и решение фонда будут вытекать из этого, — подчеркнул Тарас Качка.

В соглашении о недрах

В ночь на 1 мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам. Документ предстоит ратифицировать Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что с ратификацией соглашения о недрах у парламентариев не будет проблем.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых должно стать рычагом давления на Россию на мирных переговорах. Такое видение у президента США Дональда Трампа.

30 апреля Бессент подписал соглашение с министром экономики Украины Юлией Свириденко, основав совместный фонд 50/50, который будет наполняться доходами от новых лицензий на нефтяные, газовые и минеральные проекты на украинской земле.

Источник : Суспільне

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