Бойцы ГУР отбили из плена трех побратимов на Запорожском направлении

Подразделение Артан Х, входящее в состав специального формирования ГУР Министерства обороны Украины Артан, провело успешную операцию по освобождению своих бойцов из плена врага прямо на поле боя.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Россияне захватили трех украинских штурмовиков

Трое военнослужащих Артана Х отправились на боевое задание — провести диверсионно-разведывательный рейд на позиции 247 десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ.

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Добравшись до определенного участка, украинские бойцы столкнулись с вражеской группой. Завязался ближний бой — три на три: украинские штурмовики против трех российских десантников.

Во время схватки противник применил неизвестное химическое вещество. Из-за отравления газом наши военные потеряли возможность сопротивляться и были захвачены в плен.

Оккупанты начали движение в направлении населенного пункта, который находится под их контролем. Перемещение зафиксировали операторы аэроразведки подразделений активных действий ГУР.

Россиян ликвидировали FPV-дронами

— В момент, когда российские десантники с нашими пленными добрались до первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из Артана и смежных подразделений, чтобы отбить наших ребят — Кецу, Анубиса и Ключика, — рассказал командир подразделения Артан Х с позывным Фаворит.

После точной ликвидации одного из российских военных боец с позывным Кеца воспользовался моментом путаницы среди врага.

— Я дождался удачного момента и выскользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать, чем все закончится. Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV — это было невероятное ощущение. Очень благодарен побратимам, что не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена, — рассказал он.

Между тем дроны ударного действия уничтожили второго россиянина. Третий десантник пытался спрятаться под заброшенным грузовиком, однако украинский FPV-дрон достал его даже там.

Когда угроза была ликвидирована, к двум из трех украинских штурмовиков подлетел дрон-разведчик, который передал инструкции командира по выходу из опасной зоны. Третий военный самостоятельно добрался до своих позиций после захода солнца.

— Фактически вырвали наших из лап врага прямо на поле боя. Сейчас все в приподнятом настроении. Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов Артана и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, — высочайший уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца. Оккупантов — уничтожаем, — сказал Фаворит.

Бойцы Артана Х, освобожденные из плена, вернулись не с пустыми руками: они принесли трофейное оружие и получили ценную информацию. Сейчас все проходят лечение из-за химических ожогов, полученных в результате отравления газом.

Скриншот: ГУР Минобороны

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