Генерал-майор Фройдинг: Россия хочет воспользоваться нерешительностью Запада, чтобы победить

Россия рассчитывает на споры между партнерами Украины, чтобы одержать победу в войне и разрушить международный порядок.

Об этом сказал руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг во время 17-го ежегодного Киевского форума по безопасности, пишет LIGA.net.

РФ делает ставку на нерешительность партнеров Украины

Фройдинг сказал, что война в Украине не “является изолированным конфликтом”.

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— Это проверка всего демократического порядка. И если мы не сможем ответить четко и сильно, мы пошлем опасное сообщение, что границы можно перекроить грубой силой и что демократии будут колебаться, когда усилится авторитаризм, — сказал он.

Как отметил Фройдинг, единство является результатом сознательного выбора, напомнив, как в 1940-х годах союзники имели разногласия, но смогли объединиться перед общей опасностью — нацистской Германией.

По его словам, альянсы становятся сильнее, когда страны умеют преодолевать разногласия ради общей цели — установления справедливого мира и защиты свободы. Если сейчас из-за усталости, экономических трудностей или политических разногласий, союзники прекратят помогать Украине, это будет предательством исторического наследия.

— И не забывайте, Россия делает ставку на нашу нерешительность больше, чем на собственные силы, — подчеркнул Фройдинг.

Генерал добавил, что нужны не только декларации, но и конкретные действия.

— Решительность должна выходить за пределы речей. Это не означает постоянную и усиленную военную поддержку. Это означает жесткие санкции и готовность нести экономические расходы в защиту наших ценностей, — сказал Кристиан Фройдинг.

Источник: LIGA.net

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