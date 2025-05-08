Операция длилась почти полгода: Хартия освободила лесной массив к северу от Липцев

13 бригада Нацгвардии Украины Хартия освободила лесной массив к северу от Липцев Харьковской области.

Хартия освободила лесной массив к северу от Липцев: что известно

Масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев бригада Хартия совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины провела ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

Наступательные действия, отмечают представители Хартии, продолжались пять с половиной месяцев – с ноября 2024 года.

Сейчас смотрят

Прорвать оборону противника и захватить плацдарм на начальном этапе операции представителям бригады Хартия удалось совместно с 92 отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко.

– Благодаря слаженной работе украинские подразделения оттеснили врага подальше от Харькова и восстановили контроль над важным природным и тактически значимым участком местности, – отмечают в бригаде Хартия.

Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 млн кв. м (свыше 200 га).

За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1,5 тыс. солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

Хронику операции можно будет увидеть завтра, 9 мая, в документальном фильме Движение началось на официальном YouTube-канале бригады Хартия.

Липцы на карте DeepState

Липцы – это село в 20 км к северу от Харькова.

Населенный пункт был оккупирован с 24 февраля по 11 сентября 2022 года.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Хартия

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.