Операция длилась почти полгода: Хартия освободила лесной массив к северу от Липцев
13 бригада Нацгвардии Украины Хартия освободила лесной массив к северу от Липцев Харьковской области.
Хартия освободила лесной массив к северу от Липцев: что известно
Масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев бригада Хартия совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины провела ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.
Наступательные действия, отмечают представители Хартии, продолжались пять с половиной месяцев – с ноября 2024 года.
Прорвать оборону противника и захватить плацдарм на начальном этапе операции представителям бригады Хартия удалось совместно с 92 отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко.
– Благодаря слаженной работе украинские подразделения оттеснили врага подальше от Харькова и восстановили контроль над важным природным и тактически значимым участком местности, – отмечают в бригаде Хартия.
Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 млн кв. м (свыше 200 га).
За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1,5 тыс. солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.
Хронику операции можно будет увидеть завтра, 9 мая, в документальном фильме Движение началось на официальном YouTube-канале бригады Хартия.
Липцы на карте DeepState
Липцы – это село в 20 км к северу от Харькова.
Населенный пункт был оккупирован с 24 февраля по 11 сентября 2022 года.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Хартия