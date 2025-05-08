Прекращение огня на 30 дней: Украина провела серию встреч с партнерами
Украинская сторона провела серию онлайн-встреч с партнерами из США, Европейского союза, стран Северной Европы и Балтии.
Главной темой переговоров, говорит руководитель Офиса президента Андрей Ермак, была имплементация американской инициативы о безусловном 30-дневном прекращении огня, которую Украина приняла еще во время встречи в Джидде 11 марта.
Ермак – о встречах по прекращению огня на 30 дней
От украинской стороны в онлайн-встречах участвовали:
- руководитель ОП Андрей Ермак вместе со своим заместителем Игорем Жовквой, а также советниками Дарией Заривной и Александром Бевзом;
- министр обороны Украины Рустем Умеров;
- министр иностранных дел Андрей Сибига.
От партнеров были привлечены:
- спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог;
- дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн;
- советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл;
- советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.
Украинская сторона подчеркнула, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру.
– Предложение Кремля относительно трехдневного перемирия – это не о мире, а о безопасном проведении парада в Москве. Это политическая манипуляция, – убежден Андрей Ермак.
Кроме того, участники онлайн-встреч обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности.
– 30-дневное перемирие – это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира, пора действовать. Если выберет эскалацию, ответ должен быть общим и решительным, – говорит руководитель ОП.
Важным сигналом единства и готовности защищать международный порядок, подытожил Андрей Ермак, является инициированный сенатором Линдси Грэмом и поддержанный Украиной законопроект о вторичных санкциях против России.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Андрей Ермак