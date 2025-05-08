Прекращение огня на 30 дней: Украина провела серию встреч с партнерами

Украинская сторона провела серию онлайн-встреч с партнерами из США, Европейского союза, стран Северной Европы и Балтии.

Главной темой переговоров, говорит руководитель Офиса президента Андрей Ермак, была имплементация американской инициативы о безусловном 30-дневном прекращении огня, которую Украина приняла еще во время встречи в Джидде 11 марта.

Ермак – о встречах по прекращению огня на 30 дней

От украинской стороны в онлайн-встречах участвовали:

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руководитель ОП Андрей Ермак вместе со своим заместителем Игорем Жовквой, а также советниками Дарией Заривной и Александром Бевзом;

министр обороны Украины Рустем Умеров;

министр иностранных дел Андрей Сибига.

От партнеров были привлечены:

спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог;

дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн;

советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл;

советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Украинская сторона подчеркнула, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру.

– Предложение Кремля относительно трехдневного перемирия – это не о мире, а о безопасном проведении парада в Москве. Это политическая манипуляция, – убежден Андрей Ермак.

Кроме того, участники онлайн-встреч обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности.

– 30-дневное перемирие – это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира, пора действовать. Если выберет эскалацию, ответ должен быть общим и решительным, – говорит руководитель ОП.

Важным сигналом единства и готовности защищать международный порядок, подытожил Андрей Ермак, является инициированный сенатором Линдси Грэмом и поддержанный Украиной законопроект о вторичных санкциях против России.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Ермак

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