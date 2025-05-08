Путинское “парадное перемирие” оказалось фарсом: Сибига рассказал о ситуации на фронте

“Парадное перемирие” российского диктатора Владимира Путина оказалось фарсом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

РФ продолжает атаки на фронте вопреки трехдневному “перемирию”

Сибига сообщил, что, по данным украинских военных, оккупанты продолжают осуществлять атаки по всей линии фронта, несмотря на заявления диктатора о “перемирии”: Как и предполагалось, путинское “парадное перемирие” оказалось фарсом.

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— С полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб, — написал министр.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на все обстрелы и передает информацию о нарушении РФ режима прекращения огня международным партнерам.

— Мы адекватно реагируем на все обстрелы и делимся всей информацией о нарушении Россией режима прекращения огня с США, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями. Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он не придерживается даже собственного слова, — сообщил глава МИД.

Как отметил Сибига, Украина и в дальнейшем готова минимум на 30 дней полностью прекратить огонь и принять шаги для восстановления доверия, которые сделают возможными мирные переговоры и реальное продвижение к справедливому и прочному миру.

Источник: Андрей Сибига

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