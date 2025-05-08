Регистрация на ЕВЭ 2025: когда начнется и где зарегистрироваться
ЕВЭ (единый вступительный экзамен) — это форма вступительного испытания по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому), которую проходят поступающие в магистратуру на основе ранее полученного высшего образования (бакалавра, магистра или специалиста). ЕВЭ проводится по процедуре, аналогичной внешнему независимому оцениванию.
Факты ICTV узнавали, когда начинается регистрация на ЕВЭ в 2025 году.
Регистрация на ЕВЭ 2025: когда начинается
Согласно Календарному плану проведения вступительных испытаний в магистратуру в 2025 году, утвержденному приказом Министерства образования и науки Украины от 12 февраля 2025 года № 201, тестирование будет проходить в две отдельные сессии:
- Основная сессия состоится с 21 июня по 12 июля.
- Дополнительная сессия продлится с 29 июля по 18 августа.
Этим же приказом определены два периода для регистрации на ЕВЭ для поступления и/или единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ).
Даты регистрации на ЕВЭ и ЕПВЭ:
- Основная регистрация продлится со 2 по 23 мая включительно. Регистрацию на ЕВЭ будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений. Участники, которые пройдут регистрацию, получат экзаменационные листки, в которых будут указаны персональные данные для доступа к их информационным страницам (Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру).
- Дополнительная регистрация состоится 16 и 17 июня и предусмотрена для тех, кто не успел зарегистрироваться во время основного этапа.