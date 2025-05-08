Что будет, если не прийти на НМТ в 2025 году: как действовать и возможно ли вступление
Пропуск основной сессии НМТ без уважительной причины может усложнить поступление в высшие учебные заведения.
Что делать, если пропустил НМТ в 2025 году и возможно ли поступить в желаемое учебное заведение — читайте в материале Фактов ICTV.
Что делать, если пропустил НМТ в 2025 году
Для поступления в учреждения высшего образования необходимо успешно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ).
Для допуска в экзаменационный центр поступающему необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и сертификат участника НМТ. Если таких документов не будет, к сожалению, участие в тестировании — невозможно.
Также не будут допущены к тестированию те участники, которые опоздали и не явились в назначенное время. Напоминаем, что дата, место и время проведения НМТ указывается в приглашении.
В таком случае сдавать мультитест можно будет только в дополнительную сессию. Такое же требование будет действовать, если вообще не прийти на одно из тестирований НМТ.
Что делать, если пропустил НМТ по уважительной причине
Если у поступающего была уважительная причина, например, болезнь, участие в международных соревнованиях, пребывание за рубежом или другие обстоятельства, тогда он имеет возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию тестирования.
Регистрация на дополнительную сессию НМТ-2025 происходит с 9 по 14 мая. Для этого необходимо подать заявление с объяснением причины пропуска и добавить подтверждающие документы. Это может быть медицинская справка, документы об участии в соревнованиях или другие официальные документы.
После подачи документов, специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) рассмотрят заявление. В случае положительного решения, прийдет приглашение на дополнительную сессию НМТ, которая состоится с 14 по 25 июля.
Что делать, если вообще не явиться на сдачу НМТ
Если поступающий не явился на тестирование без уважительной причины и не зарегистрировался на дополнительную сессию, тогда можно:
- Рассмотреть альтернативные варианты поступления. Некоторые высшие учебные заведения могут принимать абитуриентов на основе других критериев, например, собеседования или творческого конкурса.
- Также можно перенести поступление на следующий год. За это время можно хорошо подготовиться к НМТ 2026 года и попробовать поступить снова.