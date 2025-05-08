Что будет, если не прийти на НМТ в 2025 году: как действовать и возможно ли вступление

Пропуск основной сессии НМТ без уважительной причины может усложнить поступление в высшие учебные заведения.

Что делать, если пропустил НМТ в 2025 году и возможно ли поступить в желаемое учебное заведение — читайте в материале Фактов ICTV.

Что делать, если пропустил НМТ в 2025 году

Для поступления в учреждения высшего образования необходимо успешно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ).

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Для допуска в экзаменационный центр поступающему необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и сертификат участника НМТ. Если таких документов не будет, к сожалению, участие в тестировании — невозможно.

Также не будут допущены к тестированию те участники, которые опоздали и не явились в назначенное время. Напоминаем, что дата, место и время проведения НМТ указывается в приглашении.

В таком случае сдавать мультитест можно будет только в дополнительную сессию. Такое же требование будет действовать, если вообще не прийти на одно из тестирований НМТ.

Что делать, если пропустил НМТ по уважительной причине

Если у поступающего была уважительная причина, например, болезнь, участие в международных соревнованиях, пребывание за рубежом или другие обстоятельства, тогда он имеет возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию тестирования.

Регистрация на дополнительную сессию НМТ-2025 происходит с 9 по 14 мая. Для этого необходимо подать заявление с объяснением причины пропуска и добавить подтверждающие документы. Это может быть медицинская справка, документы об участии в соревнованиях или другие официальные документы.

После подачи документов, специалисты Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) рассмотрят заявление. В случае положительного решения, прийдет приглашение на дополнительную сессию НМТ, которая состоится с 14 по 25 июля.

Что делать, если вообще не явиться на сдачу НМТ

Если поступающий не явился на тестирование без уважительной причины и не зарегистрировался на дополнительную сессию, тогда можно:

Рассмотреть альтернативные варианты поступления. Некоторые высшие учебные заведения могут принимать абитуриентов на основе других критериев, например, собеседования или творческого конкурса.

Также можно перенести поступление на следующий год. За это время можно хорошо подготовиться к НМТ 2026 года и попробовать поступить снова.

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