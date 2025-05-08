Сырский провел разговор с главой Военного комитета ЕС: о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с главой Военного комитета Европейского Союза генералом Робертом Бригером.

Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский о разговоре с Бригером

Во время общения с Бригером главнокомандующий ВСУ поблагодарил его и ЕС в целом за военную помощь Украине. Он также подчеркнул важность наращивания инициативы Евросоюза по поставкам боеприпасов и средств ПВО.

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— Изложил свое видение текущей ситуации на линии боевого соприкосновения протяженностью около 1 100 км. В то же время отметил, что в этих непростых условиях Украина проводит реорганизацию управления Вооруженных Сил и переходит на корпусную структуру, которая призвана улучшить управляемость наших войск как в обороне, так и в наступлении, с использованием новейших способов вооруженной борьбы, — сообщил Сырский.

Он отметил, что изменения безопасности и оперативной обстановки требуют постоянных усилий для улучшения боевого применения и других направлений деятельности ВС Украины.

— Одной из таких сфер является подготовка ВСУ, которую действенно поддерживают наши международные партнеры. Обсудил с Председателем Военного комитета Евросоюза предложения по оптимизации и расширению сотрудничества на этом направлении, — добавил он.

Кроме того, Сырский во время разговора подчеркнул, что Украина стремится к миру и рассматривает все форматы путей к нему. Но Россия продолжает блокировать наше базовое предложение — прекращение огня на срок 30 дней. Поэтому принципиальность и единство наших международных партнеров критически важны для достижения справедливого и долговременного мира.

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