Такой перспективной договоренности еще не было — Зеленский о соглашении по недрам

Президент Владимир Зеленский заявил о завершении важного этапа в реализации экономического соглашения между Украиной и Соединенными Штатами.

По его словам, подписанная договоренность открывает новую эру двустороннего партнерства, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности обеих стран.

Зеленский прокомментировал ратификацию соглашения с США

Глава государства поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке документа, а также 338 народных депутатов, которые проголосовали за ратификацию соглашения.

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Он выразил надежду, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит в Офис президента для завершения юридических процедур, после чего начнется создание инвестиционного фонда.

— Такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия, — подчеркнул президент.

По его словам, соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в инвестиционной сфере, развитие промышленности, создание новых рабочих мест и внедрение технологических решений.

— Как мы и договаривались с президентом Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между Украиной и США по разведке и добыче полезных ископаемых, а также создание инвестиционного фонда для экономического восстановления страны.

Решение поддержали 338 народных депутатов. Ни один из присутствующих не проголосовал против или не воздержался.

6 мая соответствующее решение было одобрено профильным комитетом парламента. Сам документ подписали представители США и Украины в ночь на 1 мая.

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