Длительное прекращение огня будет реальным показателем движения к миру, США могут помочь — Зеленский

Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня и с этой минуты на 30 дней тишины. Но россияне должны ответить на это адекватно — готовностью поддержать прекращение огня и закончить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1170 суток полномасштабной войны.

Зеленский о прекращении огня и окончании войны

— Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и сотен штурмов на фронте. Нужно, чтобы россияне ответили на это адекватно — поддержали прекращение огня. Они должны доказать готовность завершать войну, — заявил Зеленский.

По его словам, 30 дней реального перемирия могут стать началом. Он считает, что именно длительное и надежное прекращение огня будет реальным показателем движения к миру.

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По мнению Зеленского, США могут с этим помочь. Он убежден, что мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад.

Зеленский о разговоре с Трампом

Глава государства говорил с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это был хороший разговор — очень теплый и конструктивный.

— Поздравили друг друга и наши народы с днем победы во Второй мировой войне: 80 лет победе над нацизмом. Победе в Европе всех народов вместе, которые одолели нацизм, — отметил Зеленский.

Очень важно, что общая победа и работа союзников стали основой для мира и международного права — для нормальной жизни многих народов, считает президент Украины.

По его мнению, сейчас эту жизнь надо защищать, восстанавливать и поднимать из руин после российских ударов. Нужно так же вместе работать, чтобы был мир, обратил внимание Зеленский.

— Мы говорили с президентом о совместных действиях: о поддержке США, которая так нужна, о давлении на Россию ради мира. Мы обсудили ситуацию на фронте и дипломатическую работу, как приблизить реальное и длительное прекращение огня — по меньшей мере на 30 дней. Это то, что может дать много шансов для дипломатии, — убежден президент.

Зеленский о соглашении с США и других переговорах

— Конечно, мы говорили сегодня о соглашении об экономическом партнерстве с Америкой. Мы отметили, насколько важно, чтобы наши отношения в течение десятилетий укрепляли наши страны. И это будет, — заявил Зеленский.

Президент поручил команде оперативно работать над созданием совместного украинско-американского фонда инвестиций в восстановление.

Кроме того, они согласовали с президентом США Трампом следующие контакты.

По словам Зеленского, также он говорил с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они договорились о сотрудничестве.

— Уже есть конкретные вещи, которые мы можем сделать вместе. Будут решения, — анонсировал президент Украины.

Глава государства говорил сегодня с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили шаги Украины — вступление в Евросоюз, наши переговоры, оборонную поддержку, в частности для нашего государства и устойчивости.

По его мнению, нужно вместе в дальнейшем защищать Украину и всю Европу.

— Именно это мы и делаем. Я благодарю всех, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает наши национальные интересы и независимость! Слава Украине, — резюмировал Владимир Зеленский.

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