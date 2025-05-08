Потери РФ на 8 мая: ликвидировано 1200 оккупантов и полсотни артсистем

Потери врага на 8 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 170-е сутки полномасштабной войны превысили 961 тыс.

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Потери РФ на 8 мая 2025

личного состава / personnel ‒ около/ about 961970 (+1200) человек / persons,

танков / tanks ‒ 10782 (+2) ед,

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22429 (+10) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 27552 (+50) ед,

РСЗО / MLRS – 1379 (+1) ед,

средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1156 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 35407 (+141),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,

подлодки / submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47604 (+120) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 3875 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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