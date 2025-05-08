Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
В 2023 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
В этот день украинцы чествуют тех, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв той войны.
Как стоит отмечать День памяти и победы над нацизмом
По словам украинского историка Михаила Жирохова, 8 мая стоит акцентировать внимание на страданиях и потерях, которые принесла война.
— В этот день 8 мая нужно заниматься не героизацией, а больше мемориализацией, то есть вспомнить тех украинцев, которые воевали и на стороне западных союзников, и на стороне советской армии, и какой вклад именно Украина и украинцы сделали в общую победу над немецкими нацистами, — говорит эксперт.
Стоит помнить, что Украина в то время не имела собственного государства, поэтому ее граждане были вынуждены служить или оккупантам, или в имперской армии, отмечает Жирохов.
Кроме того, эксперт отмечает, что в этот день стоит вспоминать и трагедии гражданского населения, которые принесла война на территорию Украины. Например, Корюковка и Бабий Яр.
С 2014 года символом памяти о Второй мировой войне в Украине является красный мак. В Украинском институте национальной памяти поощряют использовать “мак памяти” во время мемориальных мероприятий. Кроме того, мак является символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.
Отмечать День памяти и победы над нацизмом 8 мая — европейская традиция.
— В этой борьбе мы потеряли более 8 млн украинцев и представителей других народов, которые проживали на нашей земле. В целом Вторая мировая унесла жизни от 50 до 85 млн человек по всему миру, — напомнили в Украинском институте национальной памяти.
8 и 9 мая: в чем разница
С 2015 года Украина постепенно внедряла традицию отмечать 8 мая День памяти и примирения.
29 мая 2023 года Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Его признали государственным праздником вместо Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, которое совпадало с советским Днем победы.
Начиная с 2023 года, 9 мая Украина вместе с Европейским Союзом отмечает День Европы.
Отношение украинцев ко Дню победы
Последние годы популярность Дня победы среди украинцев существенно уменьшилась.
Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии в феврале 2024 года, популярность Дня победы упала до 11%. В 2021 году его отмечали 30% украинцев.
В 2025 году подобный опрос среди украинцев не проводился.