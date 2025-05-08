Какой проходной балл НМТ в 2025 году для поступления на бюджет и контракт

НМТ в 2025 году предусматривает прохождение тестирования по четырем предметам — три обязательных и один на выбор.

Тесты по истории Украины, украинскому языку и литературе, химии, биологии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике — 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому) — по 32. Для отбора на конкурсной основе учитываются баллы по всем предметам.

Сколько надо набрать баллов на НМТ-2025, чтобы поступить в ВУЗ — читайте в материале Фактов ICTV.

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Какой проходной балл на НМТ в 2025 году

В 2025 году для участия во вступительной кампании абитуриенты должны преодолеть минимальный порог по каждому предмету Национального мультипредметного теста (НМТ).

Пороговые баллы определены для каждой дисциплины отдельно. В частности, чтобы получить 100 баллов, достаточно набрать такие минимальные тестовые баллы:

украинский язык — 7 баллов из 45;

украинская литература — 7 баллов из 45;

математика — 5 баллов из 32;

история Украины — 8 баллов из 54;

иностранный язык — 5 баллов из 32;

биология — 7 баллов из 46;

физика — 5 баллов из 32;

химия — 6 баллов из 40;

география — 7 баллов из 46.

Преодоление этих пороговых баллов является обязательным условием для участия во вступительной кампании. Если абитуриент не достигает минимального балла по хотя бы одному предмету, он не может претендовать на поступление в учреждения высшего образования.

Какой проходной балл для поступления на контракт и бюджет в 2025 году

Пока неизвестно, сколько заданий нужно выполнить для преодоления порога в этом году. В прошлом году нужно было правильно ответить минимум на 15% заданий по каждому предмету.

Если хотя бы по одному предмету результат будет ниже порогового балла, вы не сможете поступать с этими результатами НМТ. То есть высокий балл по НМТ по одному предмету не компенсирует недостаточный результат по другому. Чтобы поступить в ВУЗ, нужно преодолеть пороговый балл по каждому предмету.

Тестовые баллы будут известны в день проведения НМТ. После преодоления минимальных пороговых баллов, поступающие соревнуются за места на бюджетной или контрактной формах обучения на основе конкурсного балла.

Конкурсный балл рассчитывается путем перевода тестовых баллов в рейтинговый по 100-200-балльной шкале. Таблицы перевода определены в приложении 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования. Посмотреть, как они выглядели в 2024 году, можно по ссылке.

Для поступления на бюджетную форму обучения конкурсный балл не может быть ниже 130. Однако для некоторых популярных специальностей установлены более высокие проходные баллы, например:

право, публичное управление и администрирование, международные отношения, международное право, международные экономические отношения, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии — для поступления на эти специальности минимальный конкурсный балл для поступления на бюджет составляет 150.

медицина, стоматология, педиатрия, фармация, промышленная фармация — минимальный конкурсный балл для поступления на бюджет также составляет 150.

Для поступления на контрактную форму обучения минимальный конкурсный балл может быть ниже, в зависимости от конкретного учреждения высшего образования и выбранной специальности. Обычно нужно иметь от 100 баллов, но каждый ВУЗ самостоятельно устанавливает минимальный балл на контракт.

Для успешного поступления на желаемую специальность необходимо стремиться достичь максимально возможных результатов.

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