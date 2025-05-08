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Европарламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых депортировала РФ
8 мая Европейский парламент принял резолюцию относительно украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Европарламент поддержал резолюцию о возвращении украинских детей
Резолюция Европарламента о возвращении депортированных или принудительно перемещенных украинских детей получила поддержку от пяти ведущих политических групп.
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Ключевые положения документа:
- осуждаются насильственные действия России против украинских детей, в частности за депортацию, убийства, незаконные усыновления, принудительное перемещение и депортацию, сексуальное насилие, принудительную русификацию и милитаризацию. Также упоминается соучастие Беларуси в этих преступлениях;
- ЕС призывает привлечь к ответственности виновных и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к этим действиям;
- призыв немедленно остановить преступления, обнародовать данные обо всех депортированных детях и гарантировать их безопасное и безусловное возвращение;
- международные организации должны получить доступ ко всем вывезенным детям;
- осуждение принудительного навязывания гражданства РФ и государственных программ усыновления как средства принудительной ассимиляции;
- требование к усилению сотрудничества ЕС с Украиной и международными организациями для документирования всех пропавших и депортированных детей;
- призыв к международному сообществу по активизации взаимодействия, в частности путем создания Специального трибунала за преступление агрессии против Украины.
— Европарламент четко заявляет: Без возвращения похищенных детей — никакого настоящего мирного соглашения. Спасибо Европейскому парламенту за четкую позицию, солидарность и поддержку инициативы президента Украины Bring Kids Back UA, — написал руководитель ОП.
Источник: Андрей Ермак
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