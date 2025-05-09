Альтернативы вступления в НАТО на пути к установлению мира в Украине нет — Кондратюк

У Украины нет альтернативы вступлению в НАТО на пути к установлению мира, однако нашему государству необходимы новые решения по безопасности в сотрудничестве с ЕС и государствами-союзниками.

Об этом на Киевском форуме безопасности 9 мая сообщила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

— Когда мы говорим о НАТО, то понимаем, что другого выбора по безопасности у нас нет. И как бы нам ни выкручивали руки, наша переговорная линия к миру – это членство в военном блоке, – подчеркнула она.

Кондратюк отметила, что на протяжении трех лет полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, у стран военного блока был беспрецедентный шанс подготовиться. Однако, по ее мнению, это время не было использовано эффективно.

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— Эти три года показали, что у нас очень много утраченных возможностей. Если бы с первых дней вторжения мир аккумулировал все действия против России и предоставил Украине все необходимое оружие – многое могло бы не произойти, – сказала вице-спикер.

Она обратила внимание на слабость европейских институций, которые не смогли адекватно ответить на вызовы, в частности, отдельных лидеров ЕС.

— Эти упущенные возможности – это не только о слабости отдельных лидеров, а об общей нерешительности институтов. Если Венгрия выкручивает руки Евросоюза, то мы должны понимать, как отвечать на это совместно, – отметила Кондратюк.

Кондратюк о создании спецтрибунала против РФ

По мнению заместителя главы Верховной Рады, решение о создании международного трибунала для агрессора – это возможность выявить реальное единство и ответственность.

Кроме того, вице-спикер указала на быстрые темпы наращивания Россией военных возможностей по сравнению со странами военного блока.

– Генсек НАТО (Марк Рютте, – Ред.) уже признает: за три месяца Россия производит больше оружия, чем все страны военного блока вместе за год. Так кто на самом деле готовится к войне? И что с этим делает НАТО? – заявила она.

Кондратюк отметила, что Украине нужно развивать дополнительные форматы для обеспечения гарантий безопасности в будущем.

— Мы должны строить союзы – с ЕС, с ключевыми государствами: Францией, Германией, Великобританией, Польшей. Нам нужна не альтернатива НАТО, а дополнение к нему, которое усилит нашу способность, – сказала она.

По словам Кондратюк, путь к миру лежит только через силу, и он должен проявляться на поле боя, что будет главным преимуществом в любых переговорах.

Напомним, что главы МИД европейских стран и руководство ЕС выразили политическую поддержку запуску спецтрибунала относительно преступлений агрессии России против Украины.

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