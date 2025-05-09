Повысят ли зарплаты военным: в Офисе президента изучают вопрос

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что даст поручение своему заместителю изучить возможность увеличения зарплат военным.

Зарплата украинских военных в 2025 году: что известно

— К сожалению, это не моя зона ответственности. Но я дам задание своему заместителю Павлу Палисе проработать этот вопрос вместе с Генштабом, Минобороны и Кабмином, — ответил Ермак на вопрос, когда украинским защитникам ожидать повышения выплат.

Как сообщали Факты ICTV, размер зарплаты военных в Украине зависит от нескольких факторов: воинского звания, подразделения, а также расположения — в частности, находится ли боец в зоне боевых действий.

Система выплат состоит из базового оклада и надбавок. Оклад устанавливается в соответствии со званием и видом войск, в которых служит военный. Самый низкий уровень стартует с 20 тыс. грн.

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Предусмотрена дополнительная доплата в размере 30 тыс. грн для солдат, выполняющих задачи вне зон активных боевых действий. Военные, которые занимаются управлением подразделениями, могут получать доплаты до 50 тыс. грн.

Самая высокая надбавка — 100 тыс. грн — предназначена для бойцов, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Также предусмотрены премии за уничтожение техники оккупантов. Их размер варьируется в зависимости от типа уничтоженного вражеского объекта и способа его поражения.

Учитывая оклад и надбавки, заработная плата военнослужащего в 2025 году может колебаться в пределах от 20 до 200 тыс. грн.

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