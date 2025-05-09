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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Очищает 2 га в день: в Украине создан первый дистанционный комплекс для разминирования

перший український комплекс для размінування

Как сообщили в Министерстве обороны, прошел сертификацию и готовится к серийному производству “ГАРТ 5100″ – первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования производства украинской инженерной компании XTI Engineering.

Сертификат издал Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники. 

Полностью украинская

Машина предназначена для обезвреживания различных типов мин и других взрывоопасных предметов путем детонирования и разрушения молотками цепного агрегата или фрезой.

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— Это полностью отечественная технология и производство. Все этапы изготовления осуществляются в Украине, что упрощает логистику, обеспечивает быструю поставку, техническое обслуживание и ремонт, — говорится в сообщении.

Характеристики

Машина управляется дистанционно на расстоянии до 600 м, что обеспечивает безопасность оператора. При установке ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до 1 км. Комплекс оснащен системой камер с широким углом обзора.

Рабочая скорость машины – 1.5 км в час. За один световой день она способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий. При этом глубина разминирования составляет 300 мм. Сменное оборудование позволяет адаптировать работу под разные типы грунтов.

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Источник: Минобороны
виробництво, міни, Минобороны
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