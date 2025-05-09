США и союзники завершают работу над предложением о 30-дневном перемирии в Украине

Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Предложение о 30-дневном прекращении огня

Французский дипломатический источник сообщил, что в случае отклонения Россией предложения о 30-дневном перемирии они совместно введут новые санкции против Москвы.

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Источник сообщил, что предложение еще не получило зеленого света и будет рассмотрено на выходных на саммите, который состоится в Украине.

Накануне сообщалось, что украинская сторона провела серию онлайн-встреч с партнерами из США, Европейского Союза, стран Северной Европы и Балтии.

Главной темой переговоров была имплементация американской инициативы о безусловном 30-дневном прекращении огня, на которую Украина согласилась во время встречи в Джидде 11 марта.

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