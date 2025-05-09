Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Кремль тратит $100 млрд, чтобы не остаться на параде в одиночестве — ЦПД
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

США и союзники завершают работу над предложением о 30-дневном перемирии в Украине

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Предложение о 30-дневном прекращении огня

Французский дипломатический источник сообщил, что в случае отклонения Россией предложения о 30-дневном перемирии они совместно введут новые санкции против Москвы.

Сейчас смотрят

Источник сообщил, что предложение еще не получило зеленого света и будет рассмотрено на выходных на саммите, который состоится в Украине.

Накануне сообщалось, что украинская сторона провела серию онлайн-встреч с партнерами из США, Европейского Союза, стран Северной Европы и Балтии.

Главной темой переговоров была имплементация американской инициативы о безусловном 30-дневном прекращении огня, на которую Украина согласилась во время встречи в Джидде 11 марта.

Читайте также
Необходимы обязательства со стороны РФ: Стармер и Макрон обсудили 30-дневное перемирие
Стармер і Макрон

Європейський Союз, Война в Украине, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь