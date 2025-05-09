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Ирина Гамалий, редактор сайта

Стефанишина: Украина откроет все переговорные треки по вступлению в ЕС одновременно

Ольга Стефанішина
Фото: УНИАН

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина достигла договоренности с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС об открытии одновременно всех переговорных направлений о вступлении в Евросоюз.

Об этом Стефанишина заявила в эфире телемарафона Єдині новини.

Переговорные направления по вступлению Украины в ЕС будут открыты одновременно

 — У нас все переговоры происходят одновременно. И договоренность с государствами-членами, с Европейской комиссией на сегодня заключается в том, что мы все переговорные направления откроем одновременно. Это решение не запрещено никакими европейскими нормами, но никогда не приходила в голову такая возможность. Мы ее открыли в первую очередь потому, что мы способны как государство, — отметила Стефанишина.

Она отметила, что сейчас есть одно государство-член Евросоюза — Венгрия, которое не готово участвовать в переговорах по дальнейшему продвижению Украины к членству.

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По словам вице-премьера, правительство Украины ведет диалог с Будапештом и надеется на конструктивный результат.

Напомним, Стефанишина сообщала, что 12 мая в Ужгороде запланированы переговоры между украинской и венгерской делегациями. По их итогам станет понятно, действительно ли Венгрия настроена на дальнейший диалог, или это лишь формальность.

К слову, директор Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения (DG NEAR) Герт Ян Коопман говорил, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелательности членства Украины в ЕС не имеют сожержательной основы. По его словам, подобные заявления противоречат официальным решениям, которые уже были приняты Европейским советом.

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Еврокомиссия, ЕС, Ольга Стефанишина, Венгрия
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