Потери РФ на 9 мая: уничтожено 1300 оккупантов, по три десятка артсистем и БпЛА

Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий

Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол

Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским

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Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности

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