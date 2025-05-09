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Потери РФ на 9 мая: уничтожено 1300 оккупантов, по три десятка артсистем и БпЛА

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 9 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 300 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 171-е сутки полномасштабной войны превысили 963 тыс.

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Потери РФ на 9 мая 2025 года

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 963270 (+1300) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10786 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22433 (+4) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 27588 (+36) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1380 (+1) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1157 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 35446 (+39),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47724 (+120) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3875 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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