Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Погода в Украине будет оставаться неустойчивой и прохладной как минимум до середины мая.
Об этом сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире еженедельного прогноза на YouTube-канале Факты ICTV.
Какой будет погода на следующей неделе
По ее словам, в выходные и в течение следующей недели температурный режим существенно не изменится.
В стране сохраняется влияние холодных воздушных масс с севера, что будет сопровождаться атмосферными фронтами и нестабильностью в атмосфере.
– Температура ночью будет колебаться в пределах от +2 до +9 градусов, дневные максимумы – от +9 до +14. Только на юго-востоке будет немного теплее – до +17, – уточнила Птуха.
На выходных во многих регионах ожидаются дожди разной интенсивности.
В субботу осадки пройдут в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в западных регионах. В воскресенье – почти по всей территории страны.
В ночь на субботу возможны заморозки на поверхности почвы в западных и Житомирской областях, а в ночь на воскресенье – на северо-востоке Украины.
Погода в Карпатах и Киеве
В Карпатах прогнозируется прохладная погода: ночью от 0 до -5, днем - до +7. Там сохраняется снежный покров, а осадки преимущественно смешанные – мокрый снег с дождем.
В столице также сохраняется холодная и влажная погода.
– Температура в Киеве ночью +2…+9, днем – до +14. Осадки возможны каждый день, поэтому зонтик лучше иметь при себе, — отметила синоптик.
Существенного потепления ждать не стоит по крайней мере до 18 мая. Лишь в конце следующей недели возможно повышение температуры до +13…+19 днем, однако это не будет резким потеплением.
— Ожидаем, что после 18-го числа уже будет определенная перестройка синоптических процессов… Но в ближайшие 10 дней прохладная погода еще будет держаться, — отметила Птуха.
Можно ли уже купаться в море
Температура воды в море пока составляет лишь +12…+14 градусов, поэтому говорить о начале купального сезона рано.
Такая же температура сохраняется и в других водоемах, в частности в Днепре и в Киевской области.
Напомним, в Карпатах 9 мая выпал снег, а температура воздуха опустилась до минус 7 °C.