Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю

Погода в Украине будет оставаться неустойчивой и прохладной как минимум до середины мая.

Об этом сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире еженедельного прогноза на YouTube-канале Факты ICTV.

Какой будет погода на следующей неделе

По ее словам, в выходные и в течение следующей недели температурный режим существенно не изменится.

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В стране сохраняется влияние холодных воздушных масс с севера, что будет сопровождаться атмосферными фронтами и нестабильностью в атмосфере.

– Температура ночью будет колебаться в пределах от +2 до +9 градусов, дневные максимумы – от +9 до +14. Только на юго-востоке будет немного теплее – до +17, – уточнила Птуха.

На выходных во многих регионах ожидаются дожди разной интенсивности.

В субботу осадки пройдут в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в западных регионах. В воскресенье – почти по всей территории страны.

В ночь на субботу возможны заморозки на поверхности почвы в западных и Житомирской областях, а в ночь на воскресенье – на северо-востоке Украины.

Погода в Карпатах и ​​Киеве

В Карпатах прогнозируется прохладная погода: ночью от 0 до -5, днем ​​- до +7. Там сохраняется снежный покров, а осадки преимущественно смешанные – мокрый снег с дождем.

В столице также сохраняется холодная и влажная погода.

– Температура в Киеве ночью +2…+9, днем ​​– до +14. Осадки возможны каждый день, поэтому зонтик лучше иметь при себе, — отметила синоптик.

Существенного потепления ждать не стоит по крайней мере до 18 мая. Лишь в конце следующей недели возможно повышение температуры до +13…+19 днем, однако это не будет резким потеплением.

— Ожидаем, что после 18-го числа уже будет определенная перестройка синоптических процессов… Но в ближайшие 10 дней прохладная погода еще будет держаться, — отметила Птуха.

Можно ли уже купаться в море

Температура воды в море пока составляет лишь +12…+14 градусов, поэтому говорить о начале купального сезона рано.

Такая же температура сохраняется и в других водоемах, в частности в Днепре и в Киевской области.

Напомним, в Карпатах 9 мая выпал снег, а температура воздуха опустилась до минус 7 °C.

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