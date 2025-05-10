Украина готова к встречам в любом формате в случае перемирия — Зеленский

Украина готова к проведению прямых переговоров с Россией, если Москва согласится на 30-дневное прекращение огня.

Об этом пишет Axios, со ссылкой на источники, ознакомленные с деталями телефонного разговора президента Украины и лидеров четырех стран НАТО с главой Белого дома.

Украина готова к переговорам с РФ

10 мая состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и лидеров четырех стран с Дональдом Трампом, во время которого Украина подтвердила готовность начать прямые мирные переговоры с Россией, если она согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня.

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При этом европейские лидеры подчеркнули, что в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от перемирия, они введут новые санкции против РФ.

— Трамп, кажется, был доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с Россией, — сказал один из источников.

По словам второго источника, президент США был доволен тем, что все поддержали его предложение. Теперь ожидается ответ Кремля.

Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

Президент сообщил, что разговор с американским коллегой выдался позитивным и конкретным.

Зеленский поблагодарил Трампа и отметил, что стороны имеют общий взгляд о необходимости ввести полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.

— Предлагаем, чтобы началось (30-дневное прекращение огня — Ред.) с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от России, — написал он в соцсети X.

Президент напомнил, что предложение об установлении временного перемирия в силе еще с переговоров в Саудовской Аравии, когда впервые его озвучили США.

— Когда будет прекращение огня, будет и лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате, — добавил Зеленский.

Напомним, 10 мая состоялась встреча Коалиции желающих в Киеве, ради которой новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев.

После заседания Владимир Зеленский и европейские лидеры позвонили Дональду Трампу и рассказали о своей позиции.

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, Украина и ее союзники сообщили о готовности к безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море с понедельника, 12 мая.

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