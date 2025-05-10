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Валентина Летяк, редактор ленты

Если Путин не станет на путь мира, мы с Трампом усилим поддержку Украины — Стармер

30-дневном прекращении огня в Украине: Стармер объявил Путину ультиматум
Фото: Getty Images

Если российский диктатор Владимир Путин не согласится на предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с 12 мая без каких-либо условий, ответ будет немедленным.

Об этом заявил британский премьер Кир Стармер на пресс-конференции лидеров Коалиции желающих в Киеве.

Ультиматум Путину от Коалации желающих

— Мы здесь вместе с Соединенными Штатами обращаемся к Путину открыто: если вы серьезно думаете о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать. Речь идет, подчеркиваю, о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения прекращения огня, без дополнительных условий и задержек, — подчеркнул он.

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По его словам, хозяин Кремля до сих пор ставит условия и вместо прекращения огня организовал военный парад, бросая вызов.

— Все лидеры Коалации желающих выступили за немедленное прекращение огня без каких-либо условий, призывая Путина: если он не вернется на путь мира, мы ответим вместе с президентом США Дональдом Трампом, мы усилим санкции, усилим оборонную помощь Украине, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, — резюмировал Стармер.

Перед этим лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня, чтобы дать шанс мирным переговорам.

В частности, после встречи Коалиции желающих в Киеве Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Туск имели плодотворный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после которого заявили о готовности прекратить огонь с понедельника, 12 мая.

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