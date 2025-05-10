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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Сбивает дроны и боевые самолеты: Британия поставит Украине еще 5 систем Raven

Британія Україна
Фото: Getty Images

Великобритания отправит Украине пять дополнительных систем противовоздушной обороны Raven. Эффективность комплексов против ударных БПЛА составляет 70%.

Об этом сообщает профильный портал Милитарный.

– Система получила официальное название Raven (укр. Крук), хотя также используется обозначение Frankensam. Сам комплекс был разработан по идее Центра авиационных и космических войск Королевских ВС всего за 4 месяца… Впервые Raven попал в Украину весной 2023 года, и с того момента система осуществила более 400 пусков ракет по целям типа беспилотников Shahed 136. Общая эффективность составила 70%, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, на сегодняшний день Великобритания уже отправила Украине восемь таких систем, а еще пять систем готовятся к поставкам в Украину.

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Главным средством поражения воздушных целей в системе Raven есть авиационная ракета ASRAAM. Она имеет общий вес 88 кг и способна развивать максимальную скорость до трех махов.

По оценкам ракета имеет эффективную дальность полета до 15 км при пуске с земли (25+ км при пуске с самолета), а ее боевая часть весом 10 кг обеспечивает поражение большинства воздушных целей как дронов, так и боевых самолетов.

Для создания этой системы специалисты Королевских ПС тесно сотрудничали с компанией MBDA UK, которая является разработчиком и производителем ракеты ASRAAM, а также с компанией Supercat, которая является производителем и разработчиком этого модульного автомобиля.

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