Трамп о заявлениях насчет перемирия: Впереди важная неделя
Президент США Дональд Трамп анонсировал приближение важной недели после последних заявлений о перемирии, прозвучавших в Киеве и Москве.
Трамп – о заявлениях по поводу перемирия
Заявления представителей Коалиции желающих в Киеве днем 10 мая и президента РФ Владимира Путина в Москве в ночь на 11 мая Дональд Трамп назвал “потенциально большим днем для России и Украины”.
– Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта нескончаемая “кровавая баня” наконец-то, надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир, – написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Глава Соединенных Штатов пообещал и дальше “работать с обеими сторонами, чтобы это произошло”.
– США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди важная неделя, – заявил Дональд Трамп.
Напомним, днем 10 мая лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши заявили, что совместно с Украиной и США призывают Россию согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня с 12 мая.
Президент РФ Владимир Путин во время ночного обращения 11 мая не ответил на этот призыв, однако предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
К слову, утром 11 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошим знаком то, что “россияне наконец-то задумались об окончании войны”.
Глава государства ожидает, что Россия подтвердит полное, длительное и надежное прекращение огня с 12 мая.
Кроме того, он добавил, что “Украина готова встречаться”.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Donald Trump