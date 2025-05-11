Трамп о заявлениях насчет перемирия: Впереди важная неделя

Президент США Дональд Трамп анонсировал приближение важной недели после последних заявлений о перемирии, прозвучавших в Киеве и Москве.

Трамп – о заявлениях по поводу перемирия

Заявления представителей Коалиции желающих в Киеве днем ​​10 мая и президента РФ Владимира Путина в Москве в ночь на 11 мая Дональд Трамп назвал “потенциально большим днем ​​для России и Украины”.

– Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта нескончаемая “кровавая баня” наконец-то, надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир, – написал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Глава Соединенных Штатов пообещал и дальше “работать с обеими сторонами, чтобы это произошло”.

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– США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди важная неделя, – заявил Дональд Трамп.

Напомним, днем ​​10 мая лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши заявили, что совместно с Украиной и США призывают Россию согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня с 12 мая.

Президент РФ Владимир Путин во время ночного обращения 11 мая не ответил на этот призыв, однако предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

К слову, утром 11 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошим знаком то, что “россияне наконец-то задумались об окончании войны”.

Глава государства ожидает, что Россия подтвердит полное, длительное и надежное прекращение огня с 12 мая.

Кроме того, он добавил, что “Украина готова встречаться”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Donald Trump

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