Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 11 мая 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение.
Такие данные 11 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 11 мая 2025
Потери РФ на 11 мая 2025 года
- личного состава – около 965 890 (+1 310);
- танков – 10 792 (+2);
- боевых бронированных машин – 22 446 (+6);
- артиллерийских систем – 27 670 (+33);
- реактивных систем залпового огня – 1 381 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 159 (+1);
- самолетов – 372;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 537 (+55);
- крылатых ракет – 3 197;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 947 (+117);
- специальной техники – 3 878 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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