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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 11 мая 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Такие данные 11 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 11 мая 2025

Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025
Карта бойових дій на 10 травня 2025

Потери РФ на 11 мая 2025 года

  • личного состава – около 965 890 (+1 310);
  • танков – 10 792 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 446 (+6);
  • артиллерийских систем – 27 670 (+33);
  • реактивных систем залпового огня – 1 381 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 159 (+1);
  • самолетов – 372;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 537 (+55);
  • крылатых ракет – 3 197;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 947 (+117);
  • специальной техники – 3 878 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
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