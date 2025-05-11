Карта боевых действий на 11 мая 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Такие данные 11 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 11 мая 2025

Потери РФ на 11 мая 2025 года

личного состава – около 965 890 (+1 310);

танков – 10 792 (+2);

боевых бронированных машин – 22 446 (+6);

артиллерийских систем – 27 670 (+33);

реактивных систем залпового огня – 1 381 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 159 (+1);

самолетов – 372;

вертолетов – 335;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 537 (+55);

крылатых ракет – 3 197;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 47 947 (+117);

специальной техники – 3 878 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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