МИД Франции о мирных переговорах: Не ведем их под бомбами, сначала прекращение огня

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа намерена присоединиться к мирному процессу между Украиной и Россией и готова начать переговоры с 15 мая.

Европа должна присоединиться к мирному процессу

В то же время ключевой предпосылкой для этого он назвал установление режима прекращения огня.

— Вчера в Киеве мы стали свидетелями исторического момента, поскольку был сделан решительный шаг к миру в Украине, — сказал Барро в эфире Radio France, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной после 15 мая в Стамбуле.

Политик подчеркнул, что Европа заинтересована в переговорах, но только после установления тишины.

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— Единодушный призыв европейцев и украинцев, при поддержке американцев, к безусловному 30-дневному прекращению огня, которое начинается с понедельника, побудил Владимира Путина к шагу в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга, начать переговоры, ведущие к установлению прочного мира в Украине, — добавил он.

По его словам, “мы не ведем переговоры под бомбами или беспилотниками”.

Барро напомнил о провале переговоров в Стамбуле в 2022 году, после которых Россия совершила преступления в Буче.

В случае отсутствия прекращения боевых действий, европейские и американские партнеры готовы усилить давление на Кремль.

— Мы имеем возможность ввести масштабные санкции, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику. Санкции, введенные европейцами против российской экономики в течение последних трех лет, уже стоили Владимиру Путину 400 миллиардов евро, или три года военного бюджета, — подчеркнул Барро.

Напомним, что 10 мая лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины подписали в Киеве совместное заявление, в котором призвали Россию к безусловному прекращению огня на 30 суток, начиная с понедельника, 12 мая.

В заявлении говорится, что любые условия со стороны РФ будут расцениваться как попытка затянуть войну.

В случае игнорирования этой инициативы, коалиция предупредила о введении 17-го пакета санкций ЕС, новые ограничения в отношении банковской системы РФ, энергетики, теневого флота и замороженных активов.

Президент РФ Владимир Путин на ночной пресс-конференции 11 мая обошел предложение прекращения огня, зато предложил провести прямые переговоры в Стамбуле — как это уже происходило на раннем этапе вторжения в 2022 году.

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