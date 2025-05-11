Мир ожидает решения РФ о немедленном и безусловном прекращении огня — Туск

На данный момент все ожидают от России согласия на 30-дневное прекращение боевых действий перед тем, как будут предприняты следующие шаги.

Об этом в своем X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

— В ответ на наш призыв РФ с 15 мая предложила начать мирные переговоры. Однако мир ожидает однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова на это. Больше не должно быть жертв, – подчеркнул Туск.

Прекращение огня с 12 мая: что известно

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, что с завтрашнего дня, 12 мая, будет полное и длительное прекращение огня, а также президента РФ Владимира Путина в четверг, 15 мая, в Турции.

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А перед этим, 10 мая, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши заявили, что совместно с Украиной и США призывают Россию с 12 мая на 30 дней полностью и безусловно прекратить огонь.

В свою очередь Путин во время ночного обращения 11 мая не ответил на этот призыв, но предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

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