Каковы ближайшие планы РФ на фронте и где будут атаковать: детали от Палисы

Есть большая вероятность, что российские военные будут пытаться прорвать оборону на Запорожском направлении, к тому же, противник в ближайшее время сосредоточит усилия, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью Армия TV сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Павел Палиса.

– Противник будет сосредоточивать основные усилия в ближайшей перспективе на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей. На создание “буферной зоны”, как они ее называют, на территории Украины, вдоль границы в Харьковской и Сумской областях, — сообщил Палиса.

РФ постарается прорвать оборону на Запорожье

К тому же, Палиса отметил, что есть большая вероятность, что оккупанты будут пытаться пробить оборону на Запорожском направлении. Кроме того, как отметил Павел Палиса, противник, вероятно, попытается развивать наступление с форсированием водного препятствия в Херсонской области.

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Напомним, что 9 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью изданию Левый берег подтвердил, что наступление российской армии на Сумскую и Харьковскую области, о котором в конце марта говорил президент Владимир Зеленский, фактически уже началось.

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