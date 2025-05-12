Москва весь день молчала о предложении прямой встречи: Зеленский заявил о странном поведении РФ

Москва весь день молчала о предложении прямой встречи в Стамбуле. Это очень странное молчание.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 мая.

Зеленский о молчании Москвы

— Все равно надо будет России заканчивать войну. И лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства, — утверждает Зеленский.

По итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский заявил, что подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

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По его словам, Украина всегда поддерживает дипломатию. Зеленский утверждает о готовности быть в Турции.

— К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются, — обратил внимание президент Украины.

Президент Турции Эрдоган выразил полную готовность принять встречу.

По мнению Зеленского, также важно, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает встречу. Украинская сторона хотела бы, чтобы он нашел возможность быть в Турции.

Зеленский рассказал, что сегодня было очень много дипломатической работы с нашими партнерами, в частности с американцами и европейцами.

Зеленский о разговоре с Папой Римским

В целом президент Украины начал день с разговора с Папой Римским, который он назвал хорошим.

— Папа Лев XIV сказал очень теплые и важные слова об Украине, справедливом и устойчивом мире, возвращении наших людей. Безусловно, возвращении пленных и детей, которые были украдены Россией. Я поблагодарил за поддержку, — сказал Зеленский.

По словам президента, они обсудили возможные встречи. Он пригласил Папу Римского приехать в Украину.

Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига доложил Зеленскому о разговорах с коллегами из Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польши, Франции, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Президент Украины поблагодарил всех за конструктивность и готовность делать необходимые шаги, чтобы действительно был мир.

— Украина не хотела этой войны ни секунды — от ее начала. Мы с партнерами заботимся о безопасности, готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала, — утверждает Зеленский.

Зеленский о ракетной программе Украины

Во время Ставки верховного главнокомандующего обсудили ключевые вопросы — ракетную программу Украины, наши беспилотники и все типы дронов, необходимые Силам обороны, заявил Зеленский.

По его словам, были доклады о применении дронов, точности, результатах поражения на фронте.

Президент поблагодарил всех наших отечественных производителей, которые работают именно для того, чтобы Украина сохраняла технологическое лидерство.

Он отметил, что украинская сторона также работает для защиты нашей инфраструктуры, чтобы были возможности защищаться долгосрочно. Это системные решения, а ответственность за реализацию — персональная, обратил внимание Зеленский.

Зеленский о ситуации на фронте

Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые сейчас находятся на фронте, боевых постах и задачах.

По итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, наиболее жесткие бои продолжаются в Донецкой области и на Курском направлении.

— Наши парни — 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки — я хочу вас поблагодарить. Краматорское направление — воины 24-й отдельной механизированной бригады — молодцы! Покровское направление — 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и 117-я отдельная механизированная бригада ВСУ — спасибо вам, — сказал Зеленский.

Вместе со всеми силами на фронте Украину защищают подразделения Национальной полиции: штурмовые бригады Лють, Хижак, подразделения КОРДа и стрелковые батальоны, которых также поблагодарил Зеленский.

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