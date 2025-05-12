Новости ночи 12 мая: Зеленский будет ждать Путина в Турции, США и Китай достигли соглашения

Лидеры Европы (Коалиции желающих), Украины и США предложили России согласиться на 30-дневное полное прекращения огня с 12 мая.

Несмотря на это, российские войска ночью обстреливали Украину ударными беспилотниками.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать главу РФ Владимира Путина в Турции 15 мая.

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Больше о главных событиях ночи и утра 12 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

Атака дронами

Зеленский будет ждать Путина в Турции

Венгрия объяснила, почему отказалась от переговоров с Украиной

США объявили о достижении торгового соглашения с Китаем

Встреча глав МИД в Лондоне 12 мая

Атака дронами

Несмотря на предложение 30-дневного прекращения огня с 12 мая, российские войска еще вечером 11 мая запустили в сторону украинских регионов ударные беспилотники.

Вражеские дроны маневрировали по областям Украины на протяжении ночи.

В Воздушных силах ВСУ об отбое угрозы ударных БпЛА пока не объявляли.

Зеленский будет ждать Путина в Турции

После того как Путин в ночном обращении 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции.

Глава государства выразил надежду, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не смогут прибыть.

К слову, глава МИД Украины Андрей Сибига сомневается, что Путин действительно встретится с Зеленским.

Премьер-министр Польши Дональд Туск добавил, что, прежде чем будут предприняты следующие шаги, все ожидают от России согласия на 30-дневное прекращение боевых действий.

Кроме того, Дональд Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в мае 2024 года.

Венгрия объяснила, почему отказалась от переговоров с Украиной

Причину, почему Венгрия отказалась от переговоров с Украиной по нацменьшинствам, которые были запланированы на 12 мая, объяснил парламентский государственный секретарь и заместитель министра иностранных дел страны Левенте Мадяр.

По его словам, он отменил встречу в понедельник, поскольку считает, что “события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств”.

По его словам, проведенная “спецоперация” Службы безопасности Украины в Закарпатской области за три дня до встречи “подвергает сомнению искренность намерений украинской стороны найти компромисс по неурегулированным вопросам”.

Напомним, что 9 мая СБУ объявила о первом в истории разоблачении деятельности агентурной сети военной разведки Венгрии в Украине.

США объявили о достижении торгового соглашения с Китаем

После серии дипломатических переговоров в швейцарской Женеве США объявили о заключении торгового соглашения с Китаем.

Об этом со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США посла Джемисона Гриера сообщили на сайте Белого дома.

Соглашение там назвали серьезным шагом вперед по урегулированию двусторонних экономических противоречий.

По данным источников, сегодня, 12 мая, президент США должен созвать полноценный брифинг по этому вопросу.

Встреча глав МИД Европы в Лондоне 12 мая

Сегодня, 12 мая, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми созывает встречу глав МИД Европы в Лондоне, чтобы обсудить поддержку Украины и усиление оборонного сотрудничества.

Ожидается, что Дэвид Лемми во время встречи объявит о дальнейших санкциях, направленных против лиц, поддерживающих вторжение России в Украину.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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