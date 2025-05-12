Различаются: в МИД Турции рассказали о позициях Украины и РФ по переговорам

Украина и РФ настаивают на разной последовательности прекращения огня и ведения переговоров, пытаясь перетянуть на свою сторону поддержку США.

Об этом, отвечая на вопрос о ходе подготовки к возможным мирным переговорам в Стамбуле 15 мая, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

На пресс-конференции после встречи с коллегами из Сирии и Иордании он отметил, что Турция придерживается позиции, что перед началом переговоров должно быть прекращение огня.

Сейчас смотрят

– Украинцы на позиции: сначала прекращение огня, а затем проведение переговоров. Россияне – сначала переход к режиму переговоров, затем прекращение огня, – говорит Фидан.

Турция о позиции РФ и Украины относительно переговоров

Министр отметил, что и российская, и украинская стороны прилагают усилия, чтобы перетащить на свою сторону США, и это нормально.

– Наша позиция остается жесткой. Мы призываем стороны как можно быстрее объединиться и приступить к прекращению огня. Надеемся, что это произойдет. Наши усилия направлены в этом направлении, – сказал Фидан.

Напомним, что 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле.

В свою очередь Владимир Зеленский ответил на призыв кремлевского диктатора, заявив, что ожидает с 12 мая полного и длительного прекращения огня, а также личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение о проведении переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле, в частности он отметил, что наступил исторический переломный момент на пути к прекращению войны.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.