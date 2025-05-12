Виктор Пинчук получил награду Atlantic Council за выдающееся гуманитарное лидерство

Атлантический совет (Atlantic Council) отметил украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука наградой за выдающееся гуманитарное лидерство.

Награду Виктору Пинчуку вручили сегодня, 12 мая, в Вашингтоне (округ Колумбия).

Награда для Виктора Пинчука от Atlantic Council

Награда Atlantic Council стала признанием значительного вклада Виктора Пинчука в гуманитарные инициативы.

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Речь идет, в частности, о поддержке украинских военнослужащих, ветеранов и гражданских, пострадавших от войны, а также вклада Виктора Пинчука в сферы здравоохранения, образования, культурной и публичной дипломатии.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Виктор Пинчук и его жена Елена последовательно поддерживают украинцев, пострадавших от войны, и защитников страны посредством многочисленных благотворительных программ, среди которых:

Recovery – крупнейшая в Украине сеть реабилитационных центров для военных;

Returning – центры ментального здоровья, ориентированные на военных и их семьи;

Ukraine Relief Fund – гуманитарный фонд для пострадавших от войны гражданских;

Message from the Frontline – инициатива, способствующая обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными политиками.

Принимая награду, Виктор Пинчук отметил: первой его реакцией, когда узнал о награде, было, что сейчас не время украинскому бизнесмену получать награду.

– Страдания и война в Украине продолжаются. И любая награда должна идти украинским героям, которые отдают свою жизнь и здоровье. Только им, – отметил Виктор Пинчук.

Однако потом бизнесмен и филантроп подумал, что благодаря этой поездке сможет рассказать об украинских героях и выразить глубокую благодарность Соединенным Штатам.

– Украинцы положили свои жизни, чтобы защитить нашу страну и ее границы, чтобы защитить свои семьи от убийц. Наши рабочие, которые ежедневно выпускают продукцию под обстрелами, наши медики, которые спасают жизни. В этом зале присутствуют девять из нескольких миллионов героев. Я обязан вам всем. Мне не хватает слов, чтобы выразить свое безграничное уважение и благодарность. Эта награда принадлежит вам и таким, как вы, – сказал Виктор Пинчук, передав награду присутствующим в зале военным и ветеранам.

По словам Виктора Пинчука, для него и его жены Елены поддерживать украинских героев является настоящей честью.

– Благотворительность для украинского бизнесмена сейчас – это участие в войне за независимость. Вся филантропия, которую мы строили более 20 лет, была лишь подготовкой к тому, что мы делаем сейчас, – отметил украинский бизнесмен.

Теперь полученный опыт в сфере здравоохранения применяется для создания реабилитационных центров для украинских героев и героинь.

– Общенациональная сеть инновационных центров сегодня работает, чтобы ежегодно 26 тыс. раненых героев могли восстанавливать свое здоровье.

Буквально сегодня мы открываем центр более чем на 100 коек, и туда едут герои. Я увижу их, когда вернусь из Вашингтона в Украину. И я хочу рассказать нашим героям, как их уважают в Вашингтоне. Мы с Еленой никогда не делали ничего настолько важного, – убежден Виктор Пинчук.

Также украинский бизнесмен и филантроп выразил огромную благодарность народу Соединенных Штатов Америки, который был с Украиной с первых дней войны.

– Спасибо за вашу неоценимую, последовательную, настоящую дружбу и партнерство. Украинцы никогда этого не забудут. Я благодарен за возможность быть здесь, чтобы поблагодарить президента Соединенных Штатов. Президент Трамп был первым, кто предоставил оружие Украине в 2017 году. Это было чрезвычайно важно. Спасибо вам. Спасибо также за недавнее разрешение на продажу оружия. Это также чрезвычайно важно, – сказал в завершение Виктор Пинчук.

Что известно о наградах Atlantic Council

Награда Atlantic Council за выдающееся гуманитарное лидерство, которая является частью наград за выдающееся лидерство Атлантического совета, присуждается людям, которые проявили чрезвычайную преданность гуманитарным инициативам в глобальном масштабе.

В этом году, кроме Виктора Пинчука, Atlantic Council наградил:

Стивена Гедли – бывшего советника по национальной безопасности США и заместителя главы совета директоров Atlantic Council;

Андрея Пленковича – премьер-министра Хорватии;

Джона В. Джея Реймонда – генерала в отставке;

Джуди Коллинз – певицу и автора песен, лауреата премии Грэмми, номинантку на премию Оскар;

украинских героев и ветеранов, которые рисковали своей жизнью, защищая суверенитет и свободу Украины от российской агрессии.

Ранее лауреатами награды Atlantic Council становились бывшие президенты США Джордж Буш-старший и Уильям Клинтон, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и многие другие лидеры в сфере политики, бизнеса и искусства.

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