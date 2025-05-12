Виктор Пинчук получил награду Atlantic Council за выдающееся гуманитарное лидерство
Атлантический совет (Atlantic Council) отметил украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука наградой за выдающееся гуманитарное лидерство.
Награду Виктору Пинчуку вручили сегодня, 12 мая, в Вашингтоне (округ Колумбия).
Награда для Виктора Пинчука от Atlantic Council
Награда Atlantic Council стала признанием значительного вклада Виктора Пинчука в гуманитарные инициативы.
Речь идет, в частности, о поддержке украинских военнослужащих, ветеранов и гражданских, пострадавших от войны, а также вклада Виктора Пинчука в сферы здравоохранения, образования, культурной и публичной дипломатии.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Виктор Пинчук и его жена Елена последовательно поддерживают украинцев, пострадавших от войны, и защитников страны посредством многочисленных благотворительных программ, среди которых:
- Recovery – крупнейшая в Украине сеть реабилитационных центров для военных;
- Returning – центры ментального здоровья, ориентированные на военных и их семьи;
- Ukraine Relief Fund – гуманитарный фонд для пострадавших от войны гражданских;
- Message from the Frontline – инициатива, способствующая обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными политиками.
Принимая награду, Виктор Пинчук отметил: первой его реакцией, когда узнал о награде, было, что сейчас не время украинскому бизнесмену получать награду.
– Страдания и война в Украине продолжаются. И любая награда должна идти украинским героям, которые отдают свою жизнь и здоровье. Только им, – отметил Виктор Пинчук.
Однако потом бизнесмен и филантроп подумал, что благодаря этой поездке сможет рассказать об украинских героях и выразить глубокую благодарность Соединенным Штатам.
– Украинцы положили свои жизни, чтобы защитить нашу страну и ее границы, чтобы защитить свои семьи от убийц. Наши рабочие, которые ежедневно выпускают продукцию под обстрелами, наши медики, которые спасают жизни.
В этом зале присутствуют девять из нескольких миллионов героев. Я обязан вам всем. Мне не хватает слов, чтобы выразить свое безграничное уважение и благодарность. Эта награда принадлежит вам и таким, как вы, – сказал Виктор Пинчук, передав награду присутствующим в зале военным и ветеранам.
По словам Виктора Пинчука, для него и его жены Елены поддерживать украинских героев является настоящей честью.
– Благотворительность для украинского бизнесмена сейчас – это участие в войне за независимость. Вся филантропия, которую мы строили более 20 лет, была лишь подготовкой к тому, что мы делаем сейчас, – отметил украинский бизнесмен.
Теперь полученный опыт в сфере здравоохранения применяется для создания реабилитационных центров для украинских героев и героинь.
– Общенациональная сеть инновационных центров сегодня работает, чтобы ежегодно 26 тыс. раненых героев могли восстанавливать свое здоровье.
Буквально сегодня мы открываем центр более чем на 100 коек, и туда едут герои. Я увижу их, когда вернусь из Вашингтона в Украину. И я хочу рассказать нашим героям, как их уважают в Вашингтоне. Мы с Еленой никогда не делали ничего настолько важного, – убежден Виктор Пинчук.
Также украинский бизнесмен и филантроп выразил огромную благодарность народу Соединенных Штатов Америки, который был с Украиной с первых дней войны.
– Спасибо за вашу неоценимую, последовательную, настоящую дружбу и партнерство. Украинцы никогда этого не забудут. Я благодарен за возможность быть здесь, чтобы поблагодарить президента Соединенных Штатов. Президент Трамп был первым, кто предоставил оружие Украине в 2017 году. Это было чрезвычайно важно. Спасибо вам. Спасибо также за недавнее разрешение на продажу оружия. Это также чрезвычайно важно, – сказал в завершение Виктор Пинчук.
Что известно о наградах Atlantic Council
Награда Atlantic Council за выдающееся гуманитарное лидерство, которая является частью наград за выдающееся лидерство Атлантического совета, присуждается людям, которые проявили чрезвычайную преданность гуманитарным инициативам в глобальном масштабе.
В этом году, кроме Виктора Пинчука, Atlantic Council наградил:
- Стивена Гедли – бывшего советника по национальной безопасности США и заместителя главы совета директоров Atlantic Council;
- Андрея Пленковича – премьер-министра Хорватии;
- Джона В. Джея Реймонда – генерала в отставке;
- Джуди Коллинз – певицу и автора песен, лауреата премии Грэмми, номинантку на премию Оскар;
- украинских героев и ветеранов, которые рисковали своей жизнью, защищая суверенитет и свободу Украины от российской агрессии.
Ранее лауреатами награды Atlantic Council становились бывшие президенты США Джордж Буш-старший и Уильям Клинтон, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и многие другие лидеры в сфере политики, бизнеса и искусства.