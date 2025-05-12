Спасла подразделение от окружения: медсестра уничтожила оккупантов выстрелом из гранатомета

Медик Светлана Трифонова во время выполнения боевого задания уничтожила группу оккупантов выстрелом из гранатомета и спасла побратимов от окружения.

Героизм на поле боя

В сердце жестоких боев, когда российские оккупанты атаковали боевые позиции бронетехникой и десантом, медсестра Светлана показала настоящий героизм, взяв на себя командование подразделением, которое осталось без командира.

Однако ее решительность и смелость оказались решающими, когда позиции подразделения оказались под угрозой окружения. Враги зашли в дом с тыла, взяв под контроль пути отхода.

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В этот критический момент Светлана взяла в руки одноразовый гранатомет и, несмотря на опасность, отправилась им навстречу. Всего одним выстрелом она уничтожила группу оккупантов.

— Ребята говорили: ну, ты оторвана. А что было делать в тот момент? Ждать, когда враг нас всех перебьет? — вспоминает Светлана.

Благодаря стойкости украинских воинов и смелым действиям Светланы, подразделение смогло удержать позиции.

Это был первый бой женщины, до сих пор она стреляла только на полигоне. Победа на руинах Старомайорского позволила провести ротацию бойцов.

Заслуженная награда

Недавно командир 128 бригады ТрО “Дикее Поле” вручил Светлане награду — Крест Сухопутных войск.

— Даже неловко, потому что у меня уже два Золотых Креста первой и второй степени, много наград, а кого-то подавали столько раз, а он еще не получил, — говорит она.

По словам медика, самое важное для нее это возможность спасать жизни собратьев.

Несмотря на потерю сына, который погиб в бою под Бахмутом, Светлана вернулась к своему батальону, который продолжает держать оборону на Запорожском направлении.

Источник и фото: Генеральный штаб ВСУ

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