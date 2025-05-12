Ермак: Украина не получала от США никаких предложений о завершении войны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина не получала никаких американских предложений о прекращении войны, а во время продолжающихся консультаций речь идет лишь об обмене идеями, а не о конкретных планах.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, комментируя появление в СМИ “мирных” планов.

Только Украина может предлагать мирный план

— Позиция американцев — закончить эту войну. Но все, что появляется в информпространстве, может принадлежать либо одной стороне, либо другой. Американцы не являются участниками этой войны. Американцы хотят эту войну закончить, — пояснил Ермак.

Он предостерег от восприятия как правды ничем не обоснованных заявлений со стороны России, одновременно подчеркнув, что позиция Украины остается последовательной и базируется на международно признанных принципах.

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— Во всех документах, которые Украина представляла, — от Формулы мира президента Зеленского, от Плана победы до Плана внутренней устойчивости — это все на 100% базируется на том, что декларативно уважают все страны мира, — добавил глава ОП.

По его словам, переговоры для того и существуют, чтобы на них обсуждать все вопросы, необходимые для прекращения войны, которой рано или поздно придет конец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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