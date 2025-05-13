$12 тыс. за фиктивный документ: в Киеве разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу
В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу под видом многодетных родителей или сиделок больных родственников.
Подделывал документы
Организатор схемы предлагал несколько вариантов. За вознаграждение в $12 тыс. он подбирал женщин, которые соглашались записать мужчину отцом своего ребенка.
Имея двух собственных детей, тот получал отсрочку от мобилизации и право выезжать за границу.
Еще одним вариантом было оформление документов по постоянному уходу за близким родственником.
Именно эту схему использовал киевлянин, который подделал справки о болезни жены.
Организатора задержали после получения $7,5 тыс. за внесение информации о наличии у военнообязанного третьего ребенка.
Подозрение объявлено 40-летнему организатору незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и 28-летнему клиенту, который воспользовался этими услугами (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Сейчас правоохранители устанавливают причастность должностных лиц в Киеве к реализации вышеуказанных схем.